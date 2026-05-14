SAĞLIK:
GKM’de Klinik Psikolog Beyhan Budak Söyleşisine Yoğun İlgi

Klinik Psikolog Beyhan Budak, Gebze Kültür Merkezi’nde (GKM) düzenlenen “Birlikte İyi Hissetmek” söyleşisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

14 Mayıs 2026 Perşembe 11:12

 Güçlü İletişim ve Sağlıklı İlişkiler Vurgusu

Söyleşide Beyhan Budak; birlikte iyi hissedebilmenin, sağlıklı ilişkiler kurmanın ve güçlü iletişimin birey ve toplum üzerindeki etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşılan duygusal süreçler ve insan ilişkilerine dair farkındalık kazandıran söyleşiyi ilgiyle takip etti.

Kültür ve Sanatla Güçlenen Şehir

Programda yapılan değerlendirmelerde, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumsal bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğu vurgulanarak, vatandaşların bu tür programlarla daha sık bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekildi. Gebze Belediyesi’nin sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.


Program Sonunda Hediye Takdimi ve Teşekkür

Programın sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, söyleşiye katkılarından ve katılımcılara aktardığı değerli bilgilerden dolayı Beyhan Budak’a hediye takdim ederek teşekkür etti. Başkan Büyükgöz, bu tür buluşmaların toplumda farkındalık oluşturduğunu, bireylerin kendini ve çevresini daha iyi anlamasına katkı sunduğunu belirtti.

Kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, Gebze’nin sosyal yaşamını güçlendiren her programın önemine dikkat çekti.

