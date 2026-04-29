KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca 5. Kitap Fuarı'nı binlerce kişi ziyaret etti

Darıca'da geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen kitap fuarı, 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 1 milyon kitabın sergilendiği fuarda yazar buluşmaları ilgi gördü.

29 Nisan 2026 Çarşamba 18:13

Darıca Belediyesi tarafından 20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitabı okurlarla buluşturdu. Etkinlik boyunca düzenlenen imza günleri ve söyleşi programları, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin ilgi gösterdiği fuarda, tanınmış yazarlar Darıcalı okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Bölgedeki okulların grup halinde ziyaret ettiği fuar, sadece ilçeden değil çevre bölgelerden gelen misafirleri de ağırladı. 

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, fuarın her yıl daha da geliştiğini belirterek, "Darıca Belediyesi olarak bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı'nı her yıl daha da geliştirerek düzenleyeceğiz. Kitapseverlerin ilgisi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca'nın ihtiyacı olan bir fuara ev sahipliği yaptık. Özellikle öğrenciler ve gençlerden güzel dönüşler aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında bu tür faaliyetlerimize ve Darıca'nın sosyal hayatını geliştirecek etkinliklere devam edeceğiz" dedi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

