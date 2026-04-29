Darıca 5. Kitap Fuarı'nı binlerce kişi ziyaret etti
Darıca'da geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen kitap fuarı, 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 1 milyon kitabın sergilendiği fuarda yazar buluşmaları ilgi gördü.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, fuarın her yıl daha da geliştiğini belirterek, "Darıca Belediyesi olarak bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı'nı her yıl daha da geliştirerek düzenleyeceğiz. Kitapseverlerin ilgisi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca'nın ihtiyacı olan bir fuara ev sahipliği yaptık. Özellikle öğrenciler ve gençlerden güzel dönüşler aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında bu tür faaliyetlerimize ve Darıca'nın sosyal hayatını geliştirecek etkinliklere devam edeceğiz" dedi.