Darıca 5. Kitap Fuarı'nı binlerce kişi ziyaret etti

Darıca'da geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen kitap fuarı, 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 1 milyon kitabın sergilendiği fuarda yazar buluşmaları ilgi gördü.

Darıca Belediyesi tarafından 20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitabı okurlarla buluşturdu. Etkinlik boyunca düzenlenen imza günleri ve söyleşi programları, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin ilgi gösterdiği fuarda, tanınmış yazarlar Darıcalı okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Bölgedeki okulların grup halinde ziyaret ettiği fuar, sadece ilçeden değil çevre bölgelerden gelen misafirleri de ağırladı.

