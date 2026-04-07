ULUSLARARASI BASIN KONFEDERASYONU BİLDİRİSİ VE ÇANAKKALE'DE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Basın, yayın ve gazetecilik tarihimizin son 50 yılına tanıklık etmiş, ödüllü yönetmen Uğur Tatar tarafından hayatımı konu alan “Kahraman” belgeselini sizlerle paylaşıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.

Uluslararası Basın Konfederasyonu Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak; UBK’nın Anadolu Basın Çalıştayı için Çanakkale’ye giderken, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andık.



Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) toplantısına katılmak üzere bir kez daha 27, 29 ve 28 Mart 2026 tarihlerinde şehitler diyarı Çanakkale’deyiz. Nazik davetleri ve ev sahipliği için UBK Genel Başkanı, 35 yıllık meslektaşım Sayın Şakir Gürel’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.



Çanakkale Gelibolu bölgesine ilk kez 1989 yılında gitmiş ve şehitlikleri ziyaret etmiştik. 1993 yılında, yönetim kurulu üyesi olduğum Anadolu Basın Birliği’nin, Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nün Çanakkale’de düzenlediği Anadolu Basını Eğitim Semineri’ne katılmıştım.



Aradan geçen onlarca yılın ardından, basınla ilgili bir toplantı vesilesiyle yeniden Çanakkale’de bulunmak benim için son derece anlamlı ve önemli.



Çanakkale ve Gelibolu bölgesine birçok kez geldim. 1998 yılında “Şehitler Mahşeri: Çanakkale” adlı belgeseli çektim. Hazırladığımız bu belgesel, hâlen birçok televizyon kanalında yayınlanmaya devam ediyor.



Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, 1998 yılında hazırladığım ve 2024 yılında güncellediğimiz “Geçmişten Günümüze Çanakkale Şehitleri” belgeselimizle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.



UBK'DEN TARİHİ ÇANAKKALE MEDYA ZİRVESİNDEN NOTLAR



Uluslararası Basın Konfederasyonu’nun (UBK) Çanakkale’de düzenlediği zirve, medya meslek yasası ve dezenformasyonla mücadele konularında kritik adımların tartışıldığı, yerel ve uluslararası basın mensuplarını bir araya getiren önemli bir platform oldu. Çalıştayda özellikle gazetecilik etiği, dijital dönüşüm ve meslek standartlarının yükseltilmesi üzerine somut öneriler gündeme geldi.



Zirvenin Ana Çerçevesi





Tarih ve Yer : Mart 2026, Çanakkale – Marmara Bölgesi’nin stratejik önemi nedeniyle seçildi. aydin.org

Organizatör : Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK).

Katılımcılar: Türkiye’nin farklı illerinden basın temsilcileri, uluslararası medya mensupları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları.



Ele Alınan Konular

Medya Meslek Yasası: İnternet ortamındaki bilgi kirliliği ve “çöplükleşme” riskine karşı meslek yasasının uygulanabilirliği tartışıldı. basinkonfede…

Gazetecilik Etiği: Haber üretiminde doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı ilkelerinin korunması.

Dijital Dönüşüm: Yeni medya araçlarının gazetecilik pratiğine etkisi, yapay zekâ ve algoritmaların rolü.

Yerel Basının Gücü: Yerel basının demokrasinin sigortası olduğu vurgulandı. basinkonfede..

Somut Çıktılar





Kararlar: UBK, Türkiye genelinde il temsilcilikleri atayarak yerel basınla daha güçlü bağ kurmayı hedefledi. basinkonfede…





Çanakkale’nin Sembol Değeri

Çanakkale’nin seçilmesi tesadüf değil:

Tarihî Arka Plan : Çanakkale, bağımsızlık ve direnişin sembolü olarak basın özgürlüğü mücadelesine güçlü bir metafor sundu.

Kültürel Atmosfer: Katılımcılar, şehrin tarihî dokusunu zirveye entegre ederek basının toplumsal hafızadaki rolünü tartıştı.

Değerlendirme

50 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik perspektifinden bakıldığında:

UBK’nın Çanakkale Zirvesi, yalnızca bir çalıştay değil, aynı zamanda basının geleceğine dair yol haritası niteliğinde.

Yerel ve uluslararası basın buluşması, meslek yasasının evrensel ilkelerle uyumlu hale getirilmesi için önemli bir fırsat sundu.

Çanakkale’nin ruhu, basının özgürlük ve sorumluluk dengesi üzerine yapılan tartışmalara güçlü bir sembolik arka plan sağladı.

Sonuç

Uluslararası Basın Konfederasyonu’nun Çanakkale’deki zirvesi, dezenformasyonla mücadele, meslek yasası ve etik standartların yükseltilmesi açısından dönüm noktası niteliğinde. Bu buluşma, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda basının geleceğini şekillendirecek tartışmaların başlangıcı olarak kayda geçti.

UBK’nın Tarihi Çanakkale Medya Zirvesi ve sonuç bildirgesini, Belgeselcinin Not Defterinde yayınlıyorum.

Uluslararası Basın Konfederasyonu Marmara Bölge Çalıştayı Sonuç Bildirisi Yayınlandı



-Uluslararası Basın Konfederasyonu ve TİMEF öncülüğünde düzenlenen “Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu” çalıştayında, dijitalleşen medyaya uyum sağlamak amacıyla acil bir yasal düzenleme talep edildi.

-Geleneksel ve dijital mecra ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen sonuç bildirgesinde, bağımsız bir Medya Meslek Birliği'nin kurulması öncelikli şart olarak belirlendi.



Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) iş birliğiyle Çanakkale'de düzenlenen “Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu” projesinin Marmara Bölge Çalıştayı'nın sonuç bildirisinde, mevcut yasaların yetersiz kaldığı vurgulanarak Türk basını için acil bir "Medya Meslek Yasası" ve liyakat esaslı bir "Medya Meslek Birliği" oluşturulması çağrısında bulunuldu.



MEVCUT YASALAR DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURAMIYOR



Sektörel sorunların çözülmesi ve hakikatin kamusal dolaşımının güvenilir bir zemine oturtulması amacıyla düzenlenen çalıştayın sonuç bildirisinde, medya sektörünün kapsamlı bir yasal revizyona ihtiyaç duyduğunu gözler önüne serildi. Katılımcı gazeteciler ve meslek örgütü temsilcileri, mevcut Basın İş Kanunu'nun ve dezenformasyonla mücadele düzenlemelerinin güncel iletişim ekosisteminin hızına yetişemediğini belirtti.



Yapılan geniş ölçekli anket çalışmaları ve çalıştay oturumları, yasal mevzuatın dijitalleşen medya pratiklerini kapsamakta ciddi yapısal boşluklar barındırdığını kanıtladı. Bu doğrultuda, yeni bir Medya Meslek Yasası'nın sektör için artık bir seçenek değil, ertelenemez bir zorunluluk olduğu ortak görüş olarak kayıt altına alındı.



YENİ GAZETECİLİK TANIMI VE SOSYAL MEDYA'NIN STATÜSÜ



Sonuç bildirisinin en çarpıcı başlıklarından biri, gazetecilik mesleğinin tanımında yaşanan devrim niteliğindeki değişimdi. Teknolojik dönüşümle birlikte haberciliğin sadece geleneksel kurumların tekelinden çıktığı; dijital yayıncılık, YouTube, X ve Instagram gibi mecralarda yapılan sosyal medya gazeteciliği ve bağımsız (freelance) içerik üreticiliğinin de sistemin ana omurgasını oluşturduğu vurgulandı.



Bildirgede, gazeteci kimliğinin sadece bir kuruma aidiyetle değil, mesleki etik ve üretilen içeriğin niteliğiyle ölçülmesi gerektiği ifade edildi. Yurttaş gazeteciliğinin belirli kriterler çerçevesinde sisteme entegre edilmesi istenirken, basın kartı yapısının bu yeni aktörleri de içine alacak şekilde çok daha kapsayıcı ve şeffaf bir modele kavuşturulması önerildi.



ÖZGÜRLÜK VE DÜZENLEME İKİLEMİNDE "MESLEK BİRLİĞİ" TALEBİ



Mevcut basın örgütlerinin parçalı yapısının sektörün haklarını korumakta yetersiz kaldığını belirten çalıştay katılımcıları, tek bir çatı altında toplanacak bağımsız bir "Medya Meslek Birliği" kurulmasını talep etti. Etik standartların bu birlik üzerinden denetlenmesi ve dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi hedefleniyor.



Ancak sektör temsilcileri, bu birliğin bir kontrol veya sansür mekanizmasına dönüşmemesi gerektiğinin de altını kalın çizgilerle çizdi. Kurumsal şeffaflık, liyakat ve doğru bir yönetişim modeli, bu desteğin verilmesindeki temel kırmızı çizgiler olarak belirlendi. Özgürlük ile düzenleme arasındaki hassas dengenin korunması gerektiği vurgulandı.



MEDYA MESLEK AKADEMİLERİ İLE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI



Sektördeki nitelikli eleman açığını kapatmak ve iletişim fakültelerinden mezun olan gençlerin pratik becerilerini artırmak amacıyla "Medya Meslek Akademileri'''nin kurulması kararlaştırıldı. Üniversitelerin teknik altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan saha pratiği eksikliğinin, bu akademiler aracılığıyla giderilmesi planlanıyor. Bu uygulamada doğrultusunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile “Medya Meslek Akademisi” için işbirliği protokolü de imzalandı.



Uygulama odaklı çalışacak olan bu akademiler, kuramsal bilgiyi sahanın gerçekliğiyle buluşturan bir köprü görevi görecek. Sektörle doğrudan iş birliği içinde çalışacak pilot uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği bildirgede açıkça ifade edildi.



EKONOMİK KIRILGANLIK VE EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK



Yerel medyanın varoluş mücadelesi ve ekonomik kırılganlık, çalıştayın en çok mesai harcanan konularından biri oldu. Gelir güvencesizliği ve ilan dağıtımındaki adaletsizlik algısının, sektördeki eşitsizlikleri geri dönülmez şekilde derinleştirdiği belirtildi.



Ekonomik bağımlılığın doğrudan editoryal bağımsızlığı zedelediği; kurumsal ve siyasal baskılara karşı medya çalışanlarının mesleki özerkliklerinin acilen güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. Kamu desteklerinden yararlanmanın ön koşulunun, adil ve şeffaf çalışan bir meslek birliği üyeliği olabileceği yönünde görüş birliğine varıldı.



Açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:



BASININ MEDYA MESLEK YASASI VE MEDYA MESLEK BİRLİĞİ YOLCULUĞU MARMARA BÖLGE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ



Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) iş birliğiyle 27-29 Mart 2026 tarihleri arasında, Çanakkale ilinde Marmara Bölge Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" (MMYB) başlığı kapsamında yapılan çalıştay; Türk basınının evrensel gazetecilik ilkeleriyle güçlendirilmesini ve yasal bir statüye kavuşmasını ön planda tutmakla birlikte, mesleki sorunların çözülmesiyle hakikatin kamusal dolaşımının, bilginin güvenilirliğinin ve demokrasinin kurumsal altyapısının da sağlamlaştırılması yönünde önemli adımlar atma hedefi taşımaktadır.



Bu amaç doğrultusunda, çalıştay hazırlık aşamasında istişare edilmesi planlanan dört konu başlığı belirlenmiştir:

Medya Meslek Birliği ile ilgili görüş ve öneriler

Medya Meslek Yasası ile ilgili görüş ve öneriler

Medya Akademisi kurulması ile ilgili görüş ve öneriler

Gazetecilik tanımının gözden geçirilmesi ile ilgili görüş ve öneriler

Bu başlıklar ekseninde çalıştay öncesinde yalnızca ilgili bölge gazetecileri ve meslek örgütleri değil, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan gazeteciler de dâhil edilerek geniş ölçekli bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket metinlerinde yer alan sorular, konuya ilişkin genel bir eğilimi ölçmeyi hedeflemesinin yanı sıra planlanan çalıştayda üzerinde durulması istenen hususlara ilişkin özel bir dönüt sağlamayı da amaçlamıştır.



Anket sonuçlarına ve akabinde yapılan çalıştay oturumunda ortaya konulan görüşlere genel olarak baktığımızda, mevcut yasal düzenlemelerin günümüz iletişim ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı yönünde güçlü ve yaygın bir kanaatin oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların değerlendirmeleri; hem Basın İş Kanunu’nun hem de dezenformasyonla mücadeleye yönelik düzenlemelerin, özellikle dijitalleşmeyle dönüşen medya pratiklerini kapsamakta zorlandığı konusunda birleşmektedir. Bu durum, mevcut mevzuatın artık güncel medya gerçekliğine uyum sağlayamadığına ve daha kapsamlı, bütüncül bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna açık biçimde işaret etmektedir. Dolayısıyla genel eğilim, yeni bir Medya Meslek Yasası’nın yalnızca bir seçenek değil, sektörel bir zorunluluk olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır.



Mevcut meslek örgütlerinin parçalı ve sınırlı etki kapasitesine ilişkin eleştirilerin dile getirildiği çalıştayda, meslek birliğinin oluşturulması gerekliliği üzerinde katılımcılar ortak görüş sunmuş ve kamusal aklın kurumsallaşması çerçevesinde konuyu olumlu bir girişim olarak değerlendirmişlerdir. Meslek birliğinin kurulmasıyla birlikte etik standartların güçleneceği, gazetecilerin haklarının daha etkin biçimde korunacağı ve dezenformasyonla mücadelede ortak bir zemin oluşturulacağı yönünde güçlü bir beklenti bulunmaktadır. Katılımcıların çoğu meslek birliği fikrini olumlu bulmakla birlikte, verdikleri bu desteği belirli bazı koşullara bağladıklarını da ifade etmişlerdir. Bahsi geçen bu koşulları, kurumsal şeffaflık ve doğru bir yönetişim modelinin kurulması şeklinde özetlemek mümkündür.



Söz konusu tablo, medya alanında örgütlenme ihtiyacının yüksek olduğunu ancak geçmiş deneyimlerden kaynaklanan endişelerin de hâlâ hafızalarda yer tuttuğunu göstermektedir. Bu durum, medya politikalarının tasarımında temel bir ikileme işaret etmektedir: Medya alanı nasıl düzenlenecek ve bu düzenleme nasıl özgürlükleri kısıtlayan bir kontrol mekanizmasına dönüşmeyecektir? Bu sorunun yanıtı, hem yeni yasal çerçevenin hem de olası bir meslek birliğinin meşruiyetini belirleyecek temel unsur olarak ortaya çıkmaktadır.