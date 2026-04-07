ULUSLARARASI BASIN KONFEDERASYONU BİLDİRİSİ VE ÇANAKKALE'DE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Uluslararası Basın Konfederasyonu Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak; UBK’nın Anadolu Basın Çalıştayı için Çanakkale’ye giderken, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andık.
Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) toplantısına katılmak üzere bir kez daha 27, 29 ve 28 Mart 2026 tarihlerinde şehitler diyarı Çanakkale’deyiz. Nazik davetleri ve ev sahipliği için UBK Genel Başkanı, 35 yıllık meslektaşım Sayın Şakir Gürel’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.
Çanakkale Gelibolu bölgesine ilk kez 1989 yılında gitmiş ve şehitlikleri ziyaret etmiştik. 1993 yılında, yönetim kurulu üyesi olduğum Anadolu Basın Birliği’nin, Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nün Çanakkale’de düzenlediği Anadolu Basını Eğitim Semineri’ne katılmıştım.
Aradan geçen onlarca yılın ardından, basınla ilgili bir toplantı vesilesiyle yeniden Çanakkale’de bulunmak benim için son derece anlamlı ve önemli.
Çanakkale ve Gelibolu bölgesine birçok kez geldim. 1998 yılında “Şehitler Mahşeri: Çanakkale” adlı belgeseli çektim. Hazırladığımız bu belgesel, hâlen birçok televizyon kanalında yayınlanmaya devam ediyor.
Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, 1998 yılında hazırladığım ve 2024 yılında güncellediğimiz “Geçmişten Günümüze Çanakkale Şehitleri” belgeselimizle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
UBK'DEN TARİHİ ÇANAKKALE MEDYA ZİRVESİNDEN NOTLAR
Uluslararası Basın Konfederasyonu’nun (UBK) Çanakkale’de düzenlediği zirve, medya meslek yasası ve dezenformasyonla mücadele konularında kritik adımların tartışıldığı, yerel ve uluslararası basın mensuplarını bir araya getiren önemli bir platform oldu. Çalıştayda özellikle gazetecilik etiği, dijital dönüşüm ve meslek standartlarının yükseltilmesi üzerine somut öneriler gündeme geldi.
Zirvenin Ana Çerçevesi
- Tarih ve Yer: Mart 2026, Çanakkale – Marmara Bölgesi’nin stratejik önemi nedeniyle seçildi. aydin.org
- Organizatör: Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK).
- Katılımcılar: Türkiye’nin farklı illerinden basın temsilcileri, uluslararası medya mensupları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları.
- Medya Meslek Yasası: İnternet ortamındaki bilgi kirliliği ve “çöplükleşme” riskine karşı meslek yasasının uygulanabilirliği tartışıldı. basinkonfede…
- Gazetecilik Etiği: Haber üretiminde doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı ilkelerinin korunması.
- Dijital Dönüşüm: Yeni medya araçlarının gazetecilik pratiğine etkisi, yapay zekâ ve algoritmaların rolü.
- Yerel Basının Gücü: Yerel basının demokrasinin sigortası olduğu vurgulandı. basinkonfede..
Kararlar: UBK, Türkiye genelinde il temsilcilikleri atayarak yerel basınla daha güçlü bağ kurmayı hedefledi. basinkonfede…
Çanakkale’nin Sembol Değeri
Çanakkale’nin seçilmesi tesadüf değil:
- Tarihî Arka Plan: Çanakkale, bağımsızlık ve direnişin sembolü olarak basın özgürlüğü mücadelesine güçlü bir metafor sundu.
- Kültürel Atmosfer: Katılımcılar, şehrin tarihî dokusunu zirveye entegre ederek basının toplumsal hafızadaki rolünü tartıştı.
Değerlendirme
50 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik perspektifinden bakıldığında:
- UBK’nın Çanakkale Zirvesi, yalnızca bir çalıştay değil, aynı zamanda basının geleceğine dair yol haritası niteliğinde.
- Yerel ve uluslararası basın buluşması, meslek yasasının evrensel ilkelerle uyumlu hale getirilmesi için önemli bir fırsat sundu.
- Çanakkale’nin ruhu, basının özgürlük ve sorumluluk dengesi üzerine yapılan tartışmalara güçlü bir sembolik arka plan sağladı.
Sonuç
Uluslararası Basın Konfederasyonu’nun Çanakkale’deki zirvesi, dezenformasyonla mücadele, meslek yasası ve etik standartların yükseltilmesi açısından dönüm noktası niteliğinde. Bu buluşma, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda basının geleceğini şekillendirecek tartışmaların başlangıcı olarak kayda geçti.
UBK’nın Tarihi Çanakkale Medya Zirvesi ve sonuç bildirgesini, Belgeselcinin Not Defterinde yayınlıyorum.
Uluslararası Basın Konfederasyonu Marmara Bölge Çalıştayı Sonuç Bildirisi Yayınlandı
-Uluslararası Basın Konfederasyonu ve TİMEF öncülüğünde düzenlenen “Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu” çalıştayında, dijitalleşen medyaya uyum sağlamak amacıyla acil bir yasal düzenleme talep edildi.
-Geleneksel ve dijital mecra ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen sonuç bildirgesinde, bağımsız bir Medya Meslek Birliği'nin kurulması öncelikli şart olarak belirlendi.
Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) iş birliğiyle Çanakkale'de düzenlenen “Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu” projesinin Marmara Bölge Çalıştayı'nın sonuç bildirisinde, mevcut yasaların yetersiz kaldığı vurgulanarak Türk basını için acil bir "Medya Meslek Yasası" ve liyakat esaslı bir "Medya Meslek Birliği" oluşturulması çağrısında bulunuldu.
MEVCUT YASALAR DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURAMIYOR
Sektörel sorunların çözülmesi ve hakikatin kamusal dolaşımının güvenilir bir zemine oturtulması amacıyla düzenlenen çalıştayın sonuç bildirisinde, medya sektörünün kapsamlı bir yasal revizyona ihtiyaç duyduğunu gözler önüne serildi. Katılımcı gazeteciler ve meslek örgütü temsilcileri, mevcut Basın İş Kanunu'nun ve dezenformasyonla mücadele düzenlemelerinin güncel iletişim ekosisteminin hızına yetişemediğini belirtti.
Yapılan geniş ölçekli anket çalışmaları ve çalıştay oturumları, yasal mevzuatın dijitalleşen medya pratiklerini kapsamakta ciddi yapısal boşluklar barındırdığını kanıtladı. Bu doğrultuda, yeni bir Medya Meslek Yasası'nın sektör için artık bir seçenek değil, ertelenemez bir zorunluluk olduğu ortak görüş olarak kayıt altına alındı.
YENİ GAZETECİLİK TANIMI VE SOSYAL MEDYA'NIN STATÜSÜ
Sonuç bildirisinin en çarpıcı başlıklarından biri, gazetecilik mesleğinin tanımında yaşanan devrim niteliğindeki değişimdi. Teknolojik dönüşümle birlikte haberciliğin sadece geleneksel kurumların tekelinden çıktığı; dijital yayıncılık, YouTube, X ve Instagram gibi mecralarda yapılan sosyal medya gazeteciliği ve bağımsız (freelance) içerik üreticiliğinin de sistemin ana omurgasını oluşturduğu vurgulandı.
Bildirgede, gazeteci kimliğinin sadece bir kuruma aidiyetle değil, mesleki etik ve üretilen içeriğin niteliğiyle ölçülmesi gerektiği ifade edildi. Yurttaş gazeteciliğinin belirli kriterler çerçevesinde sisteme entegre edilmesi istenirken, basın kartı yapısının bu yeni aktörleri de içine alacak şekilde çok daha kapsayıcı ve şeffaf bir modele kavuşturulması önerildi.
ÖZGÜRLÜK VE DÜZENLEME İKİLEMİNDE "MESLEK BİRLİĞİ" TALEBİ
Mevcut basın örgütlerinin parçalı yapısının sektörün haklarını korumakta yetersiz kaldığını belirten çalıştay katılımcıları, tek bir çatı altında toplanacak bağımsız bir "Medya Meslek Birliği" kurulmasını talep etti. Etik standartların bu birlik üzerinden denetlenmesi ve dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi hedefleniyor.
Ancak sektör temsilcileri, bu birliğin bir kontrol veya sansür mekanizmasına dönüşmemesi gerektiğinin de altını kalın çizgilerle çizdi. Kurumsal şeffaflık, liyakat ve doğru bir yönetişim modeli, bu desteğin verilmesindeki temel kırmızı çizgiler olarak belirlendi. Özgürlük ile düzenleme arasındaki hassas dengenin korunması gerektiği vurgulandı.
MEDYA MESLEK AKADEMİLERİ İLE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI
Sektördeki nitelikli eleman açığını kapatmak ve iletişim fakültelerinden mezun olan gençlerin pratik becerilerini artırmak amacıyla "Medya Meslek Akademileri'''nin kurulması kararlaştırıldı. Üniversitelerin teknik altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan saha pratiği eksikliğinin, bu akademiler aracılığıyla giderilmesi planlanıyor. Bu uygulamada doğrultusunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile “Medya Meslek Akademisi” için işbirliği protokolü de imzalandı.
Uygulama odaklı çalışacak olan bu akademiler, kuramsal bilgiyi sahanın gerçekliğiyle buluşturan bir köprü görevi görecek. Sektörle doğrudan iş birliği içinde çalışacak pilot uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği bildirgede açıkça ifade edildi.
EKONOMİK KIRILGANLIK VE EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK
Yerel medyanın varoluş mücadelesi ve ekonomik kırılganlık, çalıştayın en çok mesai harcanan konularından biri oldu. Gelir güvencesizliği ve ilan dağıtımındaki adaletsizlik algısının, sektördeki eşitsizlikleri geri dönülmez şekilde derinleştirdiği belirtildi.
Ekonomik bağımlılığın doğrudan editoryal bağımsızlığı zedelediği; kurumsal ve siyasal baskılara karşı medya çalışanlarının mesleki özerkliklerinin acilen güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. Kamu desteklerinden yararlanmanın ön koşulunun, adil ve şeffaf çalışan bir meslek birliği üyeliği olabileceği yönünde görüş birliğine varıldı.
Açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
BASININ MEDYA MESLEK YASASI VE MEDYA MESLEK BİRLİĞİ YOLCULUĞU MARMARA BÖLGE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ
Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) iş birliğiyle 27-29 Mart 2026 tarihleri arasında, Çanakkale ilinde Marmara Bölge Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" (MMYB) başlığı kapsamında yapılan çalıştay; Türk basınının evrensel gazetecilik ilkeleriyle güçlendirilmesini ve yasal bir statüye kavuşmasını ön planda tutmakla birlikte, mesleki sorunların çözülmesiyle hakikatin kamusal dolaşımının, bilginin güvenilirliğinin ve demokrasinin kurumsal altyapısının da sağlamlaştırılması yönünde önemli adımlar atma hedefi taşımaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, çalıştay hazırlık aşamasında istişare edilmesi planlanan dört konu başlığı belirlenmiştir:
- Medya Meslek Birliği ile ilgili görüş ve öneriler
- Medya Meslek Yasası ile ilgili görüş ve öneriler
- Medya Akademisi kurulması ile ilgili görüş ve öneriler
- Gazetecilik tanımının gözden geçirilmesi ile ilgili görüş ve öneriler
Anket sonuçlarına ve akabinde yapılan çalıştay oturumunda ortaya konulan görüşlere genel olarak baktığımızda, mevcut yasal düzenlemelerin günümüz iletişim ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı yönünde güçlü ve yaygın bir kanaatin oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların değerlendirmeleri; hem Basın İş Kanunu’nun hem de dezenformasyonla mücadeleye yönelik düzenlemelerin, özellikle dijitalleşmeyle dönüşen medya pratiklerini kapsamakta zorlandığı konusunda birleşmektedir. Bu durum, mevcut mevzuatın artık güncel medya gerçekliğine uyum sağlayamadığına ve daha kapsamlı, bütüncül bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna açık biçimde işaret etmektedir. Dolayısıyla genel eğilim, yeni bir Medya Meslek Yasası’nın yalnızca bir seçenek değil, sektörel bir zorunluluk olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır.
Mevcut meslek örgütlerinin parçalı ve sınırlı etki kapasitesine ilişkin eleştirilerin dile getirildiği çalıştayda, meslek birliğinin oluşturulması gerekliliği üzerinde katılımcılar ortak görüş sunmuş ve kamusal aklın kurumsallaşması çerçevesinde konuyu olumlu bir girişim olarak değerlendirmişlerdir. Meslek birliğinin kurulmasıyla birlikte etik standartların güçleneceği, gazetecilerin haklarının daha etkin biçimde korunacağı ve dezenformasyonla mücadelede ortak bir zemin oluşturulacağı yönünde güçlü bir beklenti bulunmaktadır. Katılımcıların çoğu meslek birliği fikrini olumlu bulmakla birlikte, verdikleri bu desteği belirli bazı koşullara bağladıklarını da ifade etmişlerdir. Bahsi geçen bu koşulları, kurumsal şeffaflık ve doğru bir yönetişim modelinin kurulması şeklinde özetlemek mümkündür.
Söz konusu tablo, medya alanında örgütlenme ihtiyacının yüksek olduğunu ancak geçmiş deneyimlerden kaynaklanan endişelerin de hâlâ hafızalarda yer tuttuğunu göstermektedir. Bu durum, medya politikalarının tasarımında temel bir ikileme işaret etmektedir: Medya alanı nasıl düzenlenecek ve bu düzenleme nasıl özgürlükleri kısıtlayan bir kontrol mekanizmasına dönüşmeyecektir? Bu sorunun yanıtı, hem yeni yasal çerçevenin hem de olası bir meslek birliğinin meşruiyetini belirleyecek temel unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Anket ve çalıştay sonuçları, medya alanında mesleki standartların yeniden tanımlanmasına yönelik güçlü bir talebin varlığına da işaret etmektedir. Gazetecilik mesleğinin tanımının dijitalleşme ve iletişim teknolojilerindeki dönüşüm doğrultusunda değiştiği, günümüz medya ekosisteminin geleneksel basın yapılarıyla sınırlı olmayıp dijital yayıncılık, sosyal medya gazeteciliği ve bağımsız içerik üreticiliği gibi alanları da kapsayan geniş bir yapıya dönüştüğü ifade edilmiştir. Gazetecilik temel meslek ilkelerinin açık biçimde tanımlanması, gazeteci kimliğinin yalnızca kurumsal aidiyetle değil, üretilen içeriğin niteliği ve mesleki etikle belirlenmesi gerektiği ve gazetecilik kriterlerinin değişen medya dinamiklerine uyum sağlayabilmesi için bağımsız bir kurul tarafından düzenli olarak güncellenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle de YouTube, X ve Instagram gibi platformlarda yürütülen içerik üretim faaliyetlerinin gazetecilik kapsamında açık biçimde tanımlanması, yurttaş gazeteciliğinin ve serbest (freelance) çalışanların belirli kriterler çerçevesinde sisteme dâhil edilmesi ve basın kartı sisteminin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması önerilmiştir.Özetle, sektördeki belirsizlikler ve “herkesin gazeteci olabildiği” yönündeki olumsuz algı nedeniyle, daha net ve kurumsal bir mesleki çerçeve oluşturma arzusuyla gazetecilik tanımının gözden geçirilmesi gerektiği ortak görüş olarak benimsenmiştir. Katılımcıların önemli bir kısmı, meslek birliği üyeliğinin ve mesleki akreditasyonun belirli kamu desteklerinden yararlanmanın ön koşulu olması gerektiğini de ifade etmiştir. Bu bağlamda, medya alanında hem kaliteyi artıracak hem de mesleki sınırları belirleyecek bir düzenleme ihtiyacı olduğu yönünde görüş ağırlıklı olarak ortaya çıkmıştır.
Katılımcılar ayrıca bağımsız ve etkili bir meslek örgütünün kurulmasını, kaynak dağıtım mekanizmalarının daha adil ve şeffaf hâle getirilmesini, dijital medyayı kapsayan yeni bir yasal çerçevenin oluşturulmasını ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal güvencelerinin güçlendirilmesini öncelikli beklentiler olarak ifade etmektedir. Bu talepler, medya alanında yalnızca düzenleyici değil, aynı zamanda koruyucu ve geliştirici bir politika yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.
Katılımcıların mesleğe ilişkin iyileştirilmesi gereken alanlara dair görüşleri bazı konularda ortaklaşmıştır. Buna göre, ekonomik kırılganlık, özellikle yerel medya açısından belirgin bir sorun alanı olarak öne çıkmakta; gelir güvencesizliği ve ilan dağıtımındaki adaletsizlik algısı sektördeki eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Bununla birlikte, kurumsal ve siyasal baskılara ilişkin algılar, editoryal bağımsızlık ve akreditasyon süreçleri etrafında yoğunlaşmakta; medya çalışanlarının mesleki özerkliklerine yönelik kaygılarının devam ettiğini göstermektedir.
Dijital dönüşüm ise ayrı bir sorun alanı olarak değerlendirilmekte; geleneksel medya ile dijital medya arasındaki yapısal eşitsizlikler, sosyal medya haberciliğinin tanımsal belirsizlikleri ve yeni medya aktörlerinin düzenleme dışı kalması, mevcut sistemin önemli boşluklarını ortaya koymaktadır. Basın kartı süreçlerinin meslek birliği bünyesinde yürütülmesi, yerel medyanın güçlendirilmesi ve iletişim fakültesi mezunlarının sektöre daha etkin biçimde dâhil edilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
Medya sektöründe nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve mesleki standartların güçlendirilmesi amacıyla Medya Meslek Akademilerinin kurulması yönünde de bir eğilim saptanmıştır. Katılımcılar, lisans düzeyindeki iletişim eğitiminin önemini vurgulamakla birlikte, hızla değişen iletişim teknolojilerinin fakülte altyapı yetersizlikleri nedeniyle öğrencilerle buluşturulması hususunda yaşanan kısıtlılıkları gidermek ve böylelikle öğrencilerin pratik becerilerinin azami seviyeye taşınmasını sağlamak amacıyla, uygulama odaklı bir destek programının üniversitelerle iş birliği dâhilinde yürütülmesini uygun görmüştür.
Bu kapsamda, Medya Meslek Akademilerinin kuramsal eğitimi saha pratiğiyle bütünleştiren tamamlayıcı yapılar olarak konumlandırılması ve genç gazetecilerin mesleğe daha donanımlı biçimde hazırlanmasına katkı sağlaması gerektiği anlayışı doğrultusunda; sektörle iş birliği içinde çalışan, güncel ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilen tamamlayıcı eğitim yapılarının düzenlenmesi ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.
Sonuç olarak, Marmara Bölge Çalıştayı kapsamında yapılan değerlendirmeler, Türkiye’de medya alanının çok boyutlu bir dönüşüm ihtiyacı içinde olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Mevcut yasal düzenlemelerin dijitalleşen medya ekosistemine yeterince yanıt veremediği, buna karşılık yeni bir Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği oluşturulmasına yönelik güçlü bir iradenin bulunduğu görülmüştür.
Bu dönüşüm sürecinde; mesleki standartların yeniden tanımlanması, gazetecilik mesleğinin sınırlarının netleştirilmesi ve sektördeki yapısal sorunların giderilmesi öncelikli alanlar olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik, editoryal bağımsızlık ve dijital dönüşüme uyum gibi temel başlıklarda bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Çalıştayda ortaya konan ortak görüşler doğrultusunda, oluşturulacak yasal ve kurumsal yapıların bağımsız, şeffaf, kapsayıcı ve liyakat esaslı bir anlayışla hayata geçirilmesinin, sürecin meşruiyeti açısından belirleyici olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, düzenleme ile özgürlük arasındaki dengenin korunması, medya alanının geleceği açısından temel bir ilke olarak benimsenmiştir.
Elde edilen tüm bulgular ışığında, medya alanında nitelik, güven ve sürdürülebilirliği esas alan yeni bir yapının inşa edilmesi gerektiği yönünde ortak bir irade ortaya konmuş olup bu doğrultuda geliştirilecek politika ve uygulamaların ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ULUSLARARASI BASIN KONFEDERASYONU
"Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" (MMYB) Yürütme Kurulu”