Körfez'in genç kick boksçuları Diyarbakır'dan madalyayla döndü

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 26 Mart-3 Nisan tarihlerinde Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve alt minikler kategorilerinde düzenlenen dev turnuvaya 75 ilden 6 bin 200 sporcu katıldı.





Körfez Gençlerbirliği adına tatamiye çıkan sporculardan 47 kilo erkek "point fighting" kategorisinde mücadele eden Rafet Eren Aytekin ile 69 kilo yıldız erkekler "point fighting" kategorisinde ter döken Poyraz Ege Erol, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakmayı başardı. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından her iki sporcu da kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.



