Körfez'in genç kick boksçuları Diyarbakır'dan madalyayla döndü
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün genç sporcuları Rafet Eren Aytekin ve Poyraz Ege Erol, Diyarbakır'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Körfez Gençlerbirliği adına tatamiye çıkan sporculardan 47 kilo erkek "point fighting" kategorisinde mücadele eden Rafet Eren Aytekin ile 69 kilo yıldız erkekler "point fighting" kategorisinde ter döken Poyraz Ege Erol, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakmayı başardı. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından her iki sporcu da kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.