banner1292
Kitaplar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zamanda Yolculuk Başlıyor: Kahraman’ın Eseriyle Geçmişe Bakış

İsmail Kahraman’ın “Moğolistan'dan Finlandiya'ya Göktürk Kitabeleri” adlı eseri, Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan tarihsel izleri gün yüzüne çıkararak okurlarla buluşuyor.

Zamanda Yolculuk Başlıyor: Kahraman'ın Eseriyle Geçmişe Bakış

30 Mart 2026 Pazartesi 12:05

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

Gebze Gazetesi ve İlim Kültür Tarih ve Araştırmaları Merkezi'nin kurucusu (İKTAV) İsmail Kahraman, Türk basınında uzun yıllar görev yapmış bir gazetecidir. Kahraman, özellikle Türk dünyasıyla ilgili saha çalışmaları ve araştırmalarıyla öne çıkan bir isimdir. Farklı coğrafyalara yaptığı seyahatleri yazılarına taşıyarak kültürel mirasın izini sürmüş, gazeteciliğinin yanı sıra araştırmacı-yazar kimliğiyle de dikkat çekmiştir. Aynı zamanda birçok ülke ve şehri gezmiş, bu deneyimlerini Devri Alem TV’de yayın hayatına taşımıştır. Çektiği belgeseller hâlen kesintisiz olarak yayınlanmaktadır. 

KİTAP NE ANLATIYOR? 

Türk tarihine ilgi duyan okurlara hitap eden bu eser, çocukluk yıllarında öğrenilen tarih bilgisinin izinden giderek Orta Asya’nın derinliklerine uzanan bir yolculuğu konu alıyor. Kitapta, Hunlar’dan Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan tarihsel mirasın birey üzerindeki etkisi anlatılırken, özellikle Bilge Kağan ve onun öğütleri merkeze alınıyor.

GENİŞ KAPSAMLI VE ÇOK YÖNLÜ BİR İÇERİK 

MOĞOLİSTAN HAKKINDA başlığıyla okurlarla buluşan bu kitap, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Yazar İsmail Kahraman tarafından kaleme alınan eser, bilinmeyen yönleriyle tarihi ele alarak okuyucuya kapsamlı bir bilgi sunuyor.

Geçmişe dair detaylı anlatımlarıyla dikkat çeken kitap, okurlara adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor. Tarihin farklı dönemlerine ışık tutan eser, hem öğretici hem de sürükleyici yapısıyla öne çıkıyor.

Alanında zengin içeriğiyle dikkat çeken bu çalışma, geçmişi daha yakından tanımak ve unutulmuş detayları yeniden keşfetmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.


KİTAP KAPAĞINDAKİ KAREKOD OKURLARI BELGESELLERE TAŞIYOR

Yazar İsmail Kahraman’ın Göktürk Kitabeleri adlı eserinin kapağında yer alan karekod, okurlara farklı bir deneyim sunuyor. Kitapta bulunan bu karekod, okuyucuyu doğrudan yazarın Devri Alem TV YouTube hesabında yayınlanan belgesel içeriklerine yönlendiriyor.

Moğolistan’dan Finlandiya’ya uzanan yolculuğun izlerini taşıyan belgeseller, kitapta anlatılan tarihi ve kültürel unsurları görsel olarak destekliyor. Okuyucular, karekodu akıllı telefonlarıyla okutarak ilgili videolara kolayca erişebiliyor ve anlatılan mekânları, kalıntıları ve saha çalışmalarını yerinde izleme imkânı buluyor.


Kitapyurdu sitesinden kitaba kolayca ulaşabilmek mümkün:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/mogolistandan-finlandiyaya-gokturk-kitabeleri/741582.html 




(HABER VE FOTOĞRAFLAR: MELDANUR ÇAKIR



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ünlü Belgeselci Yazar İsmail Kahraman’dan Kıbrıs Eseri: Türk – İslam Medeniyetinin Kızıl Elması Ünlü Belgeselci Yazar İsmail Kahraman’dan Kıbrıs...
Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı Anısına: Giresun – Espiye Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı Anısına: Giresun...
Altay Dağlarında Devr-i Âlem, İsmail Kahraman’ın Kaleminde Altay Dağlarında Devr-i Âlem, İsmail Kahraman’ın...
Kop Müdafaası: Sarıkamış’tan Harşit’e Uzanan Kahramanlık Destanı Kitaplaştı Kop Müdafaası: Sarıkamış’tan Harşit’e Uzanan...
Belgeselci İsmail Kahraman’dan Ormancılık Tarihine Işık Tutan Eser: “1839’dan 2019’a Ormancılık Tarihimiz Belgeselci İsmail Kahraman’dan Ormancılık Tarihine...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ünlü Belgeselci Yazar İsmail Kahraman’dan...
Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Kültür ve İnanç Turizmi açısından büyük öneme sahip Kıbrıs’ı ele...

Haberi Oku