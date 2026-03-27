SPOR:
Kocaelililer, Romanya zaferini dev ekranda yaşadı

Bu yolun sonu Dünya Kupası

Kocaelililer, Romanya zaferini dev ekranda yaşadı

27 Mart 2026 Cuma 10:00

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev ekranda bu coşkuyu Kocaelililere yaşattı, İzmit Kent Meydanı bayram yerine döndü.

KENT MEYDANI'NDA MİLLİ BAYRAM HAVASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla İzmit Kent Meydanı’nda kurulan dev ekran, maç saatinde binlerce futbolseveri bir araya getirdi. A Milli Futbol Takımımızın Romanya ile oynadığı karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar, İzmit Kent Meydanı'nı doldurarak milli heyecana ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin saatler öncesinden hazırlıklarını tamamladığı Kent Meydanı, sporseverlerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Açık havada dev ekranda maçı takip eden vatandaşlar, her pozisyonda heyecanı birlikte yaşarken, Kocaeli’de adeta milli bayram havası oluştu.

 

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURULDU

Büyükşehir'in dağıttığı Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturan vatandaşlar, İzmit Kent Meydanı’nda izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Romanya'yı Dünya Kupası yolunda saf dışı bırakan millilerimiz de maçın kilidini açan oyuncu Ferdi Kadıoğlu oldu. 53. dakikada gelen gol, İzmit Kent Meydanı’nı bayram yerine çevirdi. Geri kalan dakikalarda da önemli gol pozisyonları yakalayan Ay Yıldızlılarımız, 90 dakika sonunda sahadan 1-0 galip ayrılarak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda finale yükseldi. Ay-Yıldızlı ekibin galibiyeti coşkuyla kutlanırken, meydanda oluşan birlik ve beraberlik görüntüleri geceye damga vurdu.

FİNAL MAÇI DA DEV EKRANDA

A Milli Futbol Takımımız, Slovakya-Kosova maçının galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Millilerimiz finali de kazanıp, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek istiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, final maçını da İzmit Kent Meydanı'nda kuracağı dev ekrandan yayınlayacak.


