KÜLTÜR VE SANAT:
Kartepe'de elektronik atıklardan oluşan sergi açıldı

Kartepe'de sanatçı Sare Ertaş Kurtaş tarafından elektronik atıklardan hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerle buluştu.

26 Mart 2026 Perşembe 18:41

Kartepe'de sanatçı Sare Ertaş Kurtaş tarafından elektronik atıklardan hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerle buluştu.
   
Kartepe Belediyesinin ev sahipliğinde Kartepe Kent Meydanı Sanat Evi'nde açılan sergide, kullanım ömrünü tamamlamış devre kartları, kablolar, çipler ve çeşitli elektronik parçalardan üretilen eserler yer alıyor. "İleri dönüşüm" temasıyla hazırlanan sergiyle, elektronik atıkların sanat yoluyla yeniden değerlendirilerek çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor. 


Sergiyi ziyaret eden Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Enes Emengen, belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı Kurtaş'ı tebrik etti. 


Çeşitli tekniklerle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, 3 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. 

