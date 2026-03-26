Kartepe'de elektronik atıklardan oluşan sergi açıldı

Kartepe Belediyesinin ev sahipliğinde Kartepe Kent Meydanı Sanat Evi'nde açılan sergide, kullanım ömrünü tamamlamış devre kartları, kablolar, çipler ve çeşitli elektronik parçalardan üretilen eserler yer alıyor. "İleri dönüşüm" temasıyla hazırlanan sergiyle, elektronik atıkların sanat yoluyla yeniden değerlendirilerek çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.







Sergiyi ziyaret eden Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Enes Emengen, belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı Kurtaş'ı tebrik etti.







3 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Kartepe'de sanatçı Sare Ertaş Kurtaş tarafından elektronik atıklardan hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerle buluştu.