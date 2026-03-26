Yeşilyurt Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

Başiskele'de 63 bin metrekarelik alanda inşası süren ve içerisinde zipline parkurunun da yer alacağı Yeşilyurt Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor.

bisiklet yolları, piknik ve dinlenme alanları ile geniş yeşil alanlar oluşturulurken, çocuklar için interaktif oyun grupları da yer alacak. Böylece ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği modern bir ortam oluşturulacak. Projede bulunacak zipline parkuru ise adrenalin tutkunlarına farklı bir deneyim sunacak. Ziyaretçiler, vadinin doğal güzelliklerini yüksekten izleme fırsatı bulacak.





Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, projenin Başiskele'ye değer katacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Yeşilyurt Millet Bahçesi, hemşehrilerimizin doğayla iç içe vakit geçirebileceği, aileleriyle birlikte huzurla zaman geçirebileceği çok özel bir yaşam alanı olacak. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."



