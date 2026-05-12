Kaydı olmayan karavanlar çekilecek

Darıca Millet Bahçesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Akçapark tarafından işletilen Karavan Park, 1 Mayıs itibarıyla hizmet vermeye başladı. Yeni ücret tarifesinin yürürlüğe girdiği parkta karavan sahiplerine önemli bir hatırlatma yapıldı. Buna göre işletmeye kayıt yaptırmayan karavanların yediemin otoparkına çekileceği bildirildi.

12 Mayıs 2026 Salı 11:13

 YENİ ÜCRET TARİFESİ UYGULAMADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karavan turizmini desteklemek amacıyla Kartepe’de erişilebilir bir park alanı oluştururken, Darıca Millet Bahçesi’nde de düzenli bir karavan parkı hizmete sundu. 1 Mayıs itibarıyla faaliyete geçen alanda yeni ücret tarifesi uygulanmaya başladı. Ücretlerin, komşu illere kıyasla daha uygun seviyede belirlendiği ifade edildi.

 

KARAVANLAR KARTEPE’YE YÖNLENDİRİLMİŞTİ
Kocaeli’de turizm yatırımları kapsamında karavanlar için daha güvenli alanlar oluşturuluyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Sahil Otoparkı’nda yapılan düzenleme ile bölgedeki karavanlar, Kartepe’de oluşturulan yeni park alanına yönlendirilmişti.

 

DARICA’DA DÜZENLİ VE GÜVENLİ ALAN
Darıca Millet Bahçesi’nde ise daha önce düzensiz şekilde park edilen karavanlar için ayrılan alan, modern ve kontrollü bir otopark hizmetine dönüştürüldü. Büyükşehir iştiraki Akçapark tarafından işletilen Karavan Park, yenilenen yüzüyle hizmet verirken, çevre düzenlemeleriyle alanın doğal yapısının korunması ve görsel kirliliğin önlenmesi hedeflendi.

 

KAYITSIZ KARAVANLARA İŞLEM YAPILACAK
HGS sistemiyle 7/24 hizmet verecek olan Karavan Park’ta konaklama hizmeti sunulmayacak. Karavan sahiplerinin Akçapark işletmesine kayıt yaptırmaları zorunlu olurken, plakasız ya da kaydı bulunmayan araçların yediemin otoparkına çekileceği belirtildi.

 

PARKLANMA ÜCRETLERİ

0-1 saat 40 TL

1-12 saat 300 TL

Aylık abonelik 6 bin TL

