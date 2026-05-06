2. Bilim Şenliği, kapılarını açıyor

Çayırova Belediyesi’nin bu yıl ikincini düzenlediği Çayırova Belediyesi Bilim Şenliği, yarın düzenlenecek açılış programıyla kapılarını açacak. 4 gün sürecek şenlik kapsamında, açılış programı 7 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:53

 Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, bir güzel etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve ilgiyle takip edilen Çayırova Belediyesi Bilim Şenliği’nin ikincisi, yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. 7-8-9-10 Mayıs tarihleri arasında Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 2. Bilim Şenliği kapsamında, Çayırova’nın gençleri ve çocukları bilimin büyülü dünyasına yolculuk yapacak. Bilimin ışığında, keşfetmeye, öğrenmeye ve ilham almaya yönelik gerçekleştirilecek deney ve atölye etkinlikleri, kurulacak branş standları ve çok daha fazlasının yer alacağı 2. Bilim Şenliği, 4 gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak.

 

BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 7 Mayıs Perşembe günü yapılacak açılış programının ardından bilim meraklılarını ağırlamaya başlayacak Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği kapsamında, bilim şovları, alan gezileri, atölye şovları, sahne performansları, yarışmalar, tanıtımlar, mini etkinlikler, deney şovları, stant aktiviteleri vb. birçok etkinlik yer alacak. Çayırova Belediyesi 2. Bilim Şenliği, 4 gün boyunca 10.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

