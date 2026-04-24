Vali Aktaş’tan Darıca İlçemizdeki Eğitim Kurumlarına Ziyaret

Bir dizi ziyaret ve açılış programları sebebiyle Darıca ilçemizde bulunan Vali İlhami Aktaş, eğitim kurumlarımızı ziyaret ederek geleceğimizin emaneti öğrencilerimizle bir araya geldi, denetimlerde bulundu.

Darıca İmam Hatip Ortaokulunu Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, Darıca İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek okul bahçesinde bulunan çocuklarla bir süre sohbet etti.

Darıca İmam Hatip Ortaokul Müdürü Vedat Demirtaş ile birlikte okulda ve sınıflarda incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, daha sonra öğretmenler odasına geçip, öğretmenlerle de bir süre görüşerek başarı dileklerini iletti.

Vali İlhami Aktaş, okulda alınan güvenlik önemlerine ilişkin bilgiler alarak, alınan önlemlerin uygulanması noktasında gerekli talimatlarda bulundu.

Darıca Aslan Çimento İlkokulu Ziyaret Edildi

Vali İlhami Aktaş, eğitim kurumlarına ilişkin ziyaret ve denetimlerine Darıca Aslan Çimento İlkokulu ile devam etti.

Öğrenciler ile bir araya geldiği ziyarette Vali Aktaş, okul binasını gezerek yapılan çalışmalar ve okulun durumu hakkında Okul Müdürü Okan Yazıcı’dan bilgiler alarak sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden derslerinde başarılar dileyen Vali Aktaş, öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle de bir süre görüşerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Ziyarette Vali Aktaş’a; Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay eşlik ettiler.