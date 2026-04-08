Orman Kütüphanesi’nde okuma keyfi bambaşka

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya, içerisinde bulundurduğu “Orman Kütüphanesi” ile sadece Kocaelililerin değil, yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir tarafından kente kazandırılan bu özel alan, doğa ile kitabı aynı noktada buluşturarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Orman Kütüphanesi'nde okuma keyfi bambaşka

08 Nisan 2026 Çarşamba 14:28

 TÜRKİYE’DE BİR İLK: ORMAN KÜTÜPHANESİ

Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi olma özelliğini taşıyan bu alan, ormanın büyülü atmosferinden kitabın derinliklerine uzanan eşsiz bir yolculuk sunuyor. Yaklaşık 200 kişi kapasiteli kütüphane, huzurlu ortamı ve konforlu okuma alanlarıyla kitapseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Bu yönüyle Orman Kütüphanesi, ziyaretçiler tarafından Ormanya’nın en özel duraklarından biri olarak görülüyor.

 

TARİH DOĞAYLA BULUŞTU

Orman Kütüphanesi’ni özel kılan detaylardan biri de tarihi dokusu. Selim Sırrı Paşa tarafından Sultan Abdülhamid II döneminde İzmit Cumhuriyet Bulvarı’na dikilen asırlık çınarlar, ömürlerini tamamladıktan sonra değerlendirilerek sütun kitaplıklara dönüştürüldü. Bu yönüyle Orman Kütüphanesi hem tarihi doğayla buluşturuyor hem de ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

 

HERKESE UYGUN OKUMA ALANI

Kütüphane, 7’den 70’e tüm ziyaretçilere hitap eden farklı okuma alanlarıyla dikkat çekiyor. 1 ana meydan ve 3 ayrı okuma salonundan oluşan Orman Kütüphanesi’nde; hamaklar, armut oturma grupları, amfi alanı, banklar, salıncaklar, sallanan sandalyeler ve yüksek file alanı gibi çeşitli seçenekler yer alıyor. Bu zengin çeşitlilik, her yaştan ziyaretçinin kendine en uygun okuma köşesini kolaylıkla bulmasına imkân tanıyor.

 

TURİSTLERİN DE GÖZDESİ

Doğayla iç içe yapısı ve özgün konsepti sayesinde Orman Kütüphanesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Ormanya’da kuş sesleri eşliğinde kitap okumak isteyenlerin rotasında ilk sıralarda yer alan bu özel alan, kentin turizm değerine de önemli katkı sunuyor.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
ULUSLARARASI BASIN KONFEDERASYONU BİLDİRİSİ VE ÇANAKKALE'DE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM ULUSLARARASI BASIN KONFEDERASYONU BİLDİRİSİ VE...
TEM Otoyolu'nda yola dökülen atıklar sonucu zincirleme kaza, 7 araç birbirine girdi TEM Otoyolu'nda yola dökülen atıklar sonucu zincirleme...
GEBZE BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ TOPLANDI GEBZE BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ TOPLANDI
Zinnur Büyükgöz: “Gebze için durmadan çalışıyoruz” Zinnur Büyükgöz: “Gebze için durmadan çalışıyoruz”
Halk ekmekte yeni fiyat Halk ekmekte yeni fiyat
Körfezdeki dev temizlik dünya gündeminde Körfezdeki dev temizlik dünya gündeminde
ULUSLARARASI BASIN KONFEDERASYONU BİLDİRİSİ...
Çanakkale kelimesini duyduğumda gönül telim titrer; Birinci Dünya Savaşı’nda şehit düşen dedem Hasan...

Haberi Oku