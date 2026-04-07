Körfezli genç yüzücüler TDT yüzme elemelerinde bölge birincisi oldu

Toplumun her kesimini spora teşvik etmek ve Türk devletleri arasında dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışlara, Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden toplam 220 kişi katıldı. Katılımcıların 30 dakika boyunca en fazla mesafeyi yüzmek için mücadele ettiği organizasyonda dayanıklılık ön plana çıktı.
Kategorilerinde birinci olan Temel ve Kaya, 25-26 Nisan'da Konya'da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek.
Konya'daki finallerde birinci olan sporcular, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek final organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.