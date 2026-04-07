Körfezli genç yüzücüler TDT yüzme elemelerinde bölge birincisi oldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından organize edilen "Herkes İçin Yüzme" projesinin 1. etap bölge elemelerinde birinci olan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Zehra Temel ve Poyraz Kaan Kaya, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TDT'nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan projenin bölge elemeleri Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.



Toplumun her kesimini spora teşvik etmek ve Türk devletleri arasında dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışlara, Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden toplam 220 kişi katıldı. Katılımcıların 30 dakika boyunca en fazla mesafeyi yüzmek için mücadele ettiği organizasyonda dayanıklılık ön plana çıktı.



