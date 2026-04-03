Şampiyon milli yüzücü Alara sevincini Başkan Sezer ile paylaştı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Avusturya'da düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Alara Gökalp ile bir araya geldi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezer, milli sporcunun elde ettiği başarıyla hem ilçeyi hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.





Gökalp'in sergilediği performansın gençlere örnek teşkil ettiğini vurgulayan Sezer, "Gölcüklü hemşehrimiz, milli sporcumuz Alara Gökalp'i canıgönülden tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının mimarı olan başta ailesi olmak üzere, antrenörlerine ve yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirilen şampiyonada ay-yıldızlı formayla mücadele eden Gökalp, 400 ve 800 metre serbest stil yarışlarında rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Uluslararası arenada kazandığı çifte şampiyonluğun ardından yurda dönen şampiyon yüzücü, babası Burak Gökalp ile Başkan Sezer'i makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.