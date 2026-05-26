Darıca’daki kavşakta zaman kazandıran dönüşüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşıma nefes aldıran akıllı kavşak uygulamalarına bu kez Darıca’da devam etti. Bu kapsamda Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi’nin kesişiminde planlanan yeni kavşak düzenlemesinde tüm imalatlar tamamlandı. Yapılan düzenlemeler sayesinde kavşakta bekleme süreleri azalarak, trafik akışı daha düzenli hale getirildi.

DARICA TRAFİĞİNE AKILLI DOKUNUŞ

Yol yapım ve bakım çalışmaları ile vatandaşların kent genelinde rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli noktalarda yer alan kavşaklarda ise düzenleme çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda Darıca Tuzla Caddesi ile Battalgazi Caddesi’nin kesişiminde planlanan yeni kavşak düzenlemesi tamamlanarak hizmete açıldı. Büyükşehir, hayata geçirdiği yeni kavşak düzenlemesi kapsamında ilk olarak terasman kazı çalışmaları gerçekleştirdi. 2 bin ton asfaltın serildiği kavşak bölgesinde bin 500 metrekarelik alanda yaya kaldırımı imalatı da yapıldı.

TRAFO KÖŞKLERİ DEPLASE EDİLDİ

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar titizlikle yürütülürken, proje alanında bulunan mevcut trafo köşkleri kavşak düzenlemesine uygun şekilde yeniden konumlandırıldı. Bu kapsamda 2 adet trafo köşkünün deplasesi yapıldı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte enerji hatları da yeni düzene uygun hale getirildi.

AKILLI KAVŞAK DAHA AYDINLIK VE ESTETİK OLDU

Kavşak alanının gece görüşünü ve estetik görünümünü artırmak amacıyla 19 adet aydınlatma direği montajı gerçekleştirildi. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte kavşak, sürücüler ve yayalar için daha güvenli hale geldi.

KAVŞAKTA BEKLEME SÜRELERİ AZALDI

Çalışmalar sonucunda Battalgazi Caddesi’nden gelen araçlar, yeni yapılacak dönel ada etrafından dolaşıma katılıyor. Buna göre Tuzla Caddesi üzerinde oluşturulan erken dönüş cepleri sayesinde kavşakta bekleme süreleri azaldı ve trafik akışı daha düzenli hale geldi. Darıca’da uygulanan akıllı kavşak, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştireceği çevre düzenleme çalışmaları ile son şeklini alacak.