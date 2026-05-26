banner1311
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, Kurban Bayramı’nı tebrik etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Bizi düşünmeye ve özümüze dönmeye davet eden bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın huzurunu yaşadığımızı dile getiren Başkan Büyükakın, ”Bayramlarda bencil duygularımızı, kibrimizi ve dünyaya olan aşırı tamahımızı kurban ederek insanlığa, vicdana ve en önemlisi birbirimize yakınlaşmayı hatırlamalıyız” dedi.

Başkan Büyükakın, Kurban Bayramı'nı tebrik etti

26 Mayıs 2026 Salı 14:30

 Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti: “Bir yanda israfın ve doymak bilmeyen bir tüketim çılgınlığının pençesinde kıvranan modern şehirleri, diğer yanda ise bir lokma ekmeğe, bir yudum temiz suya ve en acısı bir anlık huzura hasret coğrafyaları görüyoruz. Dünyanın bir ucundaki adaletsizlik, diğer ucundaki refahı asla güvence altına alamaz. Bizim medeniyetimizin ölçüsü olan ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturu, vicdanın da ilk ve en keskin anayasasıdır.

 

Güçlü, kenetlenmiş bir toplum olan ülkemiz, küresel fırtınaların ortasında bir istikrar adası olarak yükselirken, bizi ayakta tutan en büyük güç kadim geleneğimizden gelen birlik ve beraberlik ruhumuzdur. Bizler dünyanın neresinde bir mazlumun ahı varsa oraya uzanan şefkat elinin adı olmaya devam edeceğiz. Biz paylaştıkça, dünya adaletle tanışacaktır.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bayramın maneviyatını ve merhametini şehrin dört bir yanına ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürelim, büyüklerimizin hayır duasını alalım. Küskünlüklerin yerini muhabbet alsın. Mesafeleri kısaltalım ki gönüller bir olsun.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz şehitlerimizin emaneti aileleri başta olmak üzere, Kocaeli’mizin her bir ferdinin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize birlik, dünyaya adalet ve tüm insanlığa huzur getirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz huzurlu olsun.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlikleri Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlikleri...
Darıca’daki kavşakta zaman kazandıran dönüşüm Darıca’daki kavşakta zaman kazandıran dönüşüm
Kocaeli’de 9 plaja “Mavi Bayrak” gururu Kocaeli’de 9 plaja “Mavi Bayrak” gururu
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN KURBAN BAYRAMI MESAJI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Başkan Ömeroğlu’ndan Kurban Bayramı Mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan Kurban Bayramı Mesajı
Zabıta, hayatın her alanında aktif rol üstleniyor Zabıta, hayatın her alanında aktif rol üstleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı Arifesinde...
Kurban Bayramı Arifesinde Bağçeşme Namazgah ve Polis Şehitliğini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, dualar...

Haberi Oku