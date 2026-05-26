Başkan Büyükakın, Kurban Bayramı’nı tebrik etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Bizi düşünmeye ve özümüze dönmeye davet eden bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın huzurunu yaşadığımızı dile getiren Başkan Büyükakın, ”Bayramlarda bencil duygularımızı, kibrimizi ve dünyaya olan aşırı tamahımızı kurban ederek insanlığa, vicdana ve en önemlisi birbirimize yakınlaşmayı hatırlamalıyız” dedi.

Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti: “Bir yanda israfın ve doymak bilmeyen bir tüketim çılgınlığının pençesinde kıvranan modern şehirleri, diğer yanda ise bir lokma ekmeğe, bir yudum temiz suya ve en acısı bir anlık huzura hasret coğrafyaları görüyoruz. Dünyanın bir ucundaki adaletsizlik, diğer ucundaki refahı asla güvence altına alamaz. Bizim medeniyetimizin ölçüsü olan ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturu, vicdanın da ilk ve en keskin anayasasıdır.

Güçlü, kenetlenmiş bir toplum olan ülkemiz, küresel fırtınaların ortasında bir istikrar adası olarak yükselirken, bizi ayakta tutan en büyük güç kadim geleneğimizden gelen birlik ve beraberlik ruhumuzdur. Bizler dünyanın neresinde bir mazlumun ahı varsa oraya uzanan şefkat elinin adı olmaya devam edeceğiz. Biz paylaştıkça, dünya adaletle tanışacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bayramın maneviyatını ve merhametini şehrin dört bir yanına ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürelim, büyüklerimizin hayır duasını alalım. Küskünlüklerin yerini muhabbet alsın. Mesafeleri kısaltalım ki gönüller bir olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz şehitlerimizin emaneti aileleri başta olmak üzere, Kocaeli’mizin her bir ferdinin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize birlik, dünyaya adalet ve tüm insanlığa huzur getirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz huzurlu olsun.”