GEBZE TİCARET ODASI, TOBB 82. MALİ GENEL KURULU PROGRAMLARINA KATILDI

Gebze Ticaret Odası heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 82. Mali Genel Kurulu programlarına katılım sağladı.

Program kapsamında ilk olarak, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde Anıtkabir ziyaret edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda gerçekleştirilen ziyarette, iş dünyasının üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarıyla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

TOBB 82. Genel Kurulu programı kapsamında ayrıca TOBB Birlik Merkezi’nde kurulan yöresel ürün stantları ziyaret edildi. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, farklı illere ait coğrafi işaretli ürünler ve kültürel değerler incelendi.

Genel Kurul programları süresince Başkan Aslantaş ve Gebze Ticaret Odası heyeti; Türkiye’nin farklı illerinden oda ve borsa başkanları ile iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomideki gelişmeler, sanayide dönüşüm, üretim gücü, ihracat hedefleri ve iş dünyasının beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyon programında da oda ve borsa camiası ile iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.

TOBB ETÜ’de düzenlenen TOBB 82. Mali Genel Kurulu; Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, oda ve borsa camiasının temsilcileri ile 81 ilden iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin üretim gücünü korumaya yönelik politikalar geliştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin de üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak kapsamlı bir “Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” oluşturması gerektiğini ifade etti.

TOBB 82. Mali Genel Kurulu programını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş ise, gerçekleştirilen istişarelerin iş dünyasının ortak akıl ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

Başkan Aslantaş açıklamasında; üretim, ihracat, sanayide dönüşüm, mesleki eğitim ve küresel rekabet başlıklarında yapılan değerlendirmelerin son derece önemli olduğunu ifade ederek, Gebze Ticaret Odası olarak üyelerin üretim ve ihracat kapasitesini artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

TOBB 82. Mali Genel Kurulu’nun ülkemize, iş dünyamıza ve TOBB camiasına hayırlı olması temenni edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş başkanlığındaki heyette; Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri ile Genel Sekreter yer aldı.