Bayram hazırlığında mezarlıklara özel bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzur içinde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında ot biçme, diri örtü temizliği, sarkan ya da kuruyan ağaç dallarının budama işlemi gerçekleştiriliyor.

MEZARLIKLARDA KURBAN BAYRAMI MESAİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tüm mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yapılan kapsamlı temizlik çalışmaları sayesinde mezarlık alanları bayrama hazır hale getiriliyor.

DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ İLE DAHA DÜZENLİ ALANLAR

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda mezarlık alanlarında oluşan yabani otlar, çalı grupları ve kontrolsüz bitki örtüsü temizleniyor. Bu sayede mezarlık alanları daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşuyor. Ot biçme çalışmaları ile birlikte otlanma kontrol altına alınırken, mezar araları ve yürüyüş yolları ise daha ulaşılabilir hale getiriliyor.

ESTETİK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Kuruyan, kırılma riski taşıyan ve gelişigüzel büyüyen ağaç dalları düzenli aralıklar ile budanarak hem ziyaretçiler için daha güvenli bir ortam oluşturuluyor hem de mezarlıkların genel görünümü iyileştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını belirlenen program dahilinde yıl boyunca titizlikle sürdürmeye devam edecek.