HABAŞ tankeri yangını davasında karar: 9 sanığa hapis cezası

"Sorumlular cezalandırılsın"

Davanın 28. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Salonda başka suçtan tutuklu bulunan Suat İspirli, taraf avukatları ve Nail Demirci'nin abisi Hasan Demirci hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Hasan Demirci, sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Sanık Suat İspirli ise "Olayda kusurum yoktur. Beraatimi isterim, mağduriyetime sebebiyet veren kişilerin cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Hapis ve meslekten men

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan asli kusurlu kabul edilen sanıklar Erdinç Gülen, Murat Pulat ve Yavuz Pehlivanoğlu'nun ayrı ayrı 4 yıl 6 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu sanıkların ayrıca 1 yıl 6 ay süreyle gemicilik ve denizcilik mesleğini icra etmeleri yasaklandı. Olayda tali kusurlu bulunan Suat İspirli'ye ise 2 yıl 10 ay 5 gün hapis ile 1 yıl meslekten men cezası verildi.

Birleşen dosya kapsamında yargılanan sanıklar Fikriye Filiz Başaran Haseki, Mehmet Naim Kılıçoğlu, Erol Başaran Altıntuğ, Mehmet Rüştü Başaran ve Murat Elbaşı da asli kusurlu bulunarak ayrı ayrı 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklara 1 yıl 9 ay meslekten men cezası uygulandı.

Davada yargılanan Cihat Turgut ve Yüksel Ham'ın beraatine karar verilirken, süreç içerisinde hayatını kaybeden Kemal Ham'ın dosyası düşürüldü.

Olay, 29 Nisan 2017'de Körfez ilçesi Tütünçiftlik açıklarında meydana geldi. HABAŞ'a ait LPG tankeri, yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. İddiaya göre, boşaltma işleminden iki gün sonra artık ve platforma basılamayan gazlar denize boşaltıldı. Serdar-2 servis botu da tankların temizliği için gemiye malzeme bırakmaya gitti. Serdar-2 servis botundaki temizlik malzemelerinin LPG tanker gemisine yüklendiği sırada deniz yüzeyinde oluşan gazın patlaması neticesinde servis botu tamamen yandı. LPG tankerinin bir kısmı da yandı. Gaz patlaması sebebiyle çıkan yangında işçi Nail Demirci hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.