Birlikte hafız olduğu annesine gözyaşlarıyla teşekkür etti

Kocaeli'de hafızlık eğitimi alan oğlu zorlanıp ağlayınca anne Büşra Keleş eşine az rastlanır bir desteğe imza attı. "Sadece sözle olmaz" diyerek kendisi de Kur'an kursuna yazılan anne, oğluyla birlikte hafızlık eğitimini tamamladı. Annesine gözyaşlarıyla teşekkür eden Abdullah Keleş, "Bu yolda çok zorluklar çektim, arkamda annem olmasaydı herhalde yapamazdım" dedi.

Küçük hafız gözyaşlarını tutamadı

Hafızlığını tamamlamanın gururunu yaşayan ve konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Abdullah Keleş, annesine gözyaşları içinde teşekkür etti. Keleş, "Bu yolda çok zorluklar çektim. Arkamda annem olmasaydı herhalde yapamazdım. Anneme çok teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum. Çok zor zamanlar geçirdim, çok üzülüyordum. Annem beni hep evde teselli ediyordu. Çok üzülüyor ve ağlıyordum, ders yaparken de çok ağlıyordum. Çok zorlanıyordum ama elhamdülillah bitirdim. Annem de benimle birlikte bana motive olsun diye hafızlık kurslarına katıldı, o da bitirdi elhamdülillah. Anneme benim için yaptığı şeyler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatımın sonuna kadar annemi koruyacağım ve kollayacağım" dedi.

"Oğlumla ayetlerde buluştuk"

Yaptıkları uzun araştırmalar neticesinde Abdullah'ı Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'na kaydettirdiklerini söyleyen Büşra Keleş, oğlunun burada ortaokul eğitiminden geri kalmadan hafızlık eğitimi gördüğünü belirtti. Kursun hayata geçirilmesinde emeği olan kurum ve kişilere teşekkür eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte oğluma sadece sözde değil, aynı şekilde ben de yaşayarak ona destek olabileceğimi düşündüm. Ben de evime yakın olan Seymen Hafızlık Kur'an Kursu'na yazıldım. Ben kursa başladım ve oğlumla birlikte ilerledik. Bu süreçte oğlumla birlikte ayetlerde buluştuk. Oğlum çok zorlandı ama hiçbir zaman ona 'Oğlum benim işim var, sen oku' demedim. Birlikte oturduk okuduk, oğlum yaptı, ben dinledim. Amacımız Kur'an oldu, amacım çocuğumun hafızlığını bitirmek oldu. Elhamdülillah oğlum başardı. Şimdi ben de sınava gireceğim. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Allah önümüzü açsın, örnek olmayı nasip etsin. Allah sayılarımızı artırsın. Allah devletimizden de razı olsun."

Hayallerinden bahseden Keleş, "Oğlum, Allah izin verirse Kur'an-ı Kerim'i anlama kursuna devam edecek. İnşallah daha sonra birlikte bir üniversitede İslam Bilimleri okumayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Alimlerimizin de hayatında annelerinin büyük tesirleri var"

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise, anne ve oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bugün kentimizde yeni bir sürprizle karşı karşıyayız. Tabii hafızlık süreci kolay değil, çok zor bir süreç. Hocalarının, özellikle annesinin teşvikiyle, annesinin kendisinin de hafızlık yapma sözünü vermesi suretiyle hem anne hem de Gölkent Kur'an Kursumuzda eğitim gören Abdullah evladımız hafız oluyor. Demek ki anneler bu konuda gerekli gayreti ve hassasiyeti gösterirlerse evlatlarının bu şekilde yetişmelerini temin ediyorlar. Alimlerimize de baktığımız zaman pek çoğunun hayatında annelerinin büyük tesirleri var" ifadelerini kullandı.

"İnsanın yetişmesinde ilk öğretmen annedir"

İslam alimi Abdülkadir Geylani ile annesi Ümmülhayr Fâtıma'dan örnekler veren Sönmezoğlu, şu bilgileri verdi:

"Hep vaazlarımızda, hikayelerimizde anlatırız. Abdülkadir Geylani'nin hayatında annesinin ne kadar büyük bir rol oynadığını, 'Evladım, ilim yolundasın. Sakın yalan söyleme' diyerek yola koyduğunu, eşkıyaların kervanı soyduklarında, 'Benim de üzerimde altın var' dediğini, eşkıya başının neden böyle bir şey söylediğini sorunca, 'Annemin bana tembihi var. Kellem pahasına, canım pahasına yalan söylemem' demiştir. İnsanın yetişmesinde ilk öğretmen annedir, en önemli birey annedir. Daha sonra babadır, öğretmenler ve toplumdur. Kocaeli olarak, Gölkent Kur'an Kursumuz olarak güzel bir örneğe imza atmış bulunmaktayız. Şükürler olsun Abdullah evladımız hafızlığını tamamladı. Hocalarının büyük emeği var ama en büyük emek annesinin. Annesi de evladıyla beraber hafızlığını yapmış oldu. Biz ne kadar şükretsek azdır. Abdullah evladımızı, annesini, ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum."

Sürece şahitlik eden Gölkent Kur'an Kursu Derneği Başkanı ve yöneticisi Kadir Çelikiz, bu anlamlı tablodan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Abdullah'ın azmi ve annesinin fedakarlığından dolayı çok gurur duyduk. Tüm öğrencilerimize ve velilerine örnek olmasını arzu ediyor, kursumuza maddi manevi destek veren tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören Abdullah Keleş (13), zorlu hafızlık sürecinde zaman zaman motivasyon kaybı yaşadı. Oğlunun bu durumuna üzülen Büşra Keleş, evladına sadece sözlü destek vermenin yeterli olmayacağını düşünerek, Seymen Gündüzlü Hafızlık Kur'an Kursu'na kayıt yaptırdı. Abdullah hocası Muhammet Emin Duran'ın gözetiminde, anne Büşra Keleş ise hocası Fatma Karagöz'ün eşliğinde hafızlık eğitimlerini sürdürdü. Birlikte ders çalışan ve birbirlerini motive eden anne-oğul, süreci başarıyla noktaladı. Kocaeli İl Müftülüğünde uzman komisyon eşliğinde gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavlarında ter döken Abdullah ve annesi, emeklerinin karşılığını alarak hafızlık unvanını kazandı.