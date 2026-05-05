Güreş Camiasından Başkan Büyükgöz’e Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gebze Belediye Spor Kulübü Başkanı Hakan Çil, güreş takımı sporcuları ve kulüp yöneticileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

05 Mayıs 2026 Salı 10:43

 Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Türk güreşinin mevcut durumu, altyapıdan yetişen sporcuların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin spora katkısı üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Gebze’de son yıllarda spor alanında yapılan yatırımların da ele alındığı görüşmede, özellikle gençlerin spora yönlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Başkan Büyükgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biri spora yönlendirmektir. Bu noktada ata sporumuz olan güreş gibi bir branşın desteklenmesini çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette söz alan federasyon yetkilileri ve sporcular da Gebze’de spora verilen destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, yerel yönetimlerin katkısının Türk sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

