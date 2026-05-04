Gebze’de Fatih Sultan Mehmet Vefatının 545. Sene-i Devriyesinde Anıldı

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. sene-i devriyesi dolayısıyla Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Osmanlı’nın büyük hükümdarı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edilirken, gerçekleştirilen anma programı ile tarihi miras bir kez daha hatırlatıldı.

04 Mayıs 2026 Pazartesi 14:51

 Protokol ve Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

Anma programına; Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Resul Tat ve Faruk Gevher, AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Raif Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dualarla Anıldı

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından yapılan dualarla Fatih Sultan Mehmet rahmet ve minnetle anıldı. Katılımcılar, manevi atmosfer içerisinde programa eşlik ederken Fatih Sultan Mehmet Han’ın tarih sahnesindeki yeri ve bıraktığı büyük miras bir kez daha hatırlandı.

“Çağ Açıp Çağ Kapatan”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba konuşmasında, Fatih Sultan Mehmet Han’ın çok yönlü bir lider olduğunu belirterek, onun ilmi, askeri dehası ve vizyonuyla bugün de örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih’in iman, inanç ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir devlet adamı olduğunu ifade ederek, “Fatih Sultan Mehmet Han sadece bir komutan değil, çağ açıp çağ kapatan bir medeniyet kurucusudur; onun mirasını anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur.” dedi.

Mehteran ve Tarih Söyleşisi İlgiyle Takip Edildi

Program kapsamında gerçekleştirilen mehteran gösterisi, salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü’nün mini konseri büyük beğeni toplarken, tarihi atmosferi güçlendiren marşlar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Programın devamında tarihçi yazar Recep Kankal, “Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han” konulu söyleşisiyle dinleyicilerle buluştu. Kankal, konuşmasında Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası, ilme verdiği önem ve İstanbul’un fethi başta olmak üzere dünya tarihine yön veren liderlik özelliklerini detaylı bir şekilde ele aldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar, protokol konuşmaları, mehteran gösterisi ve söyleşi programıyla zenginleşen anma etkinliği, katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde sona erdi.

