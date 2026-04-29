GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tuna’nın İzinde: Medeniyetleri Birleştiren Nehir

Tuna Nehri, kültür ve medeniyet tarihimize ait sayısız eseri barındıran geniş bir coğrafyayı birbirine bağlayan önemli bir damardır.

29 Nisan 2026 Çarşamba 12:31

Ne anlatıyor?

Misâl-i cennettir evvel baharı
Açılır kırmızı gülü Tuna’nın
Öter bülbülleri leyl-ü nehârı
Eser bâd-ı sabâ yeli Tuna’nın

Tuna Nehri kültür ve medeniyet tarihimize ait binlerce eserin yer aldığı geniş bir coğrafyayı birbirine bağlıyor. Aslında, muhteşem bir tarih Tuna’yla birlikte akıyor.

Yahya Kemal Beyatlı; “Türkün gönlünde dağ varsa Balkan, ırmak varsa Tuna” der. Biz de Balkanlar’dan Tuna boylarında tarih yolculuğuna çıkacağız…

Âşık Çelebi Tuna Nehri hakkında şöyle der:

Rûmili’nün âb-ı rûyıdur Tuna
Sularun hod yüzi suyıdur Tuna

Tuna boyları, tarihimiz ve kültürümüzde özel bir anlam ifade eder. Tuna Nehri, bir anlamda Anadolu’dan Viyana’ya uzanan Osmanlı medeniyetinin taşıyıcısı olmuştur. Almanya’nın Karaormanlar’ından doğan Tuna, 2800 kilometre yol aldıktan sonra Karadeniz’e dökülür. Etrafında asırlarca hüküm süren kalıcı bir medeniyeti kuran Osmanlı ile birlikte anılmıştır Tuna.

Satın almak için https://www.kitapyurdu.com/kitap/tuna-boylari/704319.html

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölkaypark’taki...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi başta olmak üzere ilimizdeki sulak alanların korunması ve...

Haberi Oku