Tuna’nın İzinde: Medeniyetleri Birleştiren Nehir

Misâl-i cennettir evvel baharı
Açılır kırmızı gülü Tuna’nın
Öter bülbülleri leyl-ü nehârı
Eser bâd-ı sabâ yeli Tuna’nın
Tuna Nehri kültür ve medeniyet tarihimize ait binlerce eserin yer aldığı geniş bir coğrafyayı birbirine bağlıyor. Aslında, muhteşem bir tarih Tuna’yla birlikte akıyor.
Yahya Kemal Beyatlı; “Türkün gönlünde dağ varsa Balkan, ırmak varsa Tuna” der. Biz de Balkanlar’dan Tuna boylarında tarih yolculuğuna çıkacağız…
Âşık Çelebi Tuna Nehri hakkında şöyle der:
Rûmili’nün âb-ı rûyıdur Tuna
Sularun hod yüzi suyıdur Tuna
Tuna boyları, tarihimiz ve kültürümüzde özel bir anlam ifade eder. Tuna Nehri, bir anlamda Anadolu’dan Viyana’ya uzanan Osmanlı medeniyetinin taşıyıcısı olmuştur. Almanya’nın Karaormanlar’ından doğan Tuna, 2800 kilometre yol aldıktan sonra Karadeniz’e dökülür. Etrafında asırlarca hüküm süren kalıcı bir medeniyeti kuran Osmanlı ile birlikte anılmıştır Tuna.
Satın almak için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/tuna-boylari/704319.html?srsltid=AfmBOop7L02eSzJ172Ch92zTfiwkyLtP-Snr5v1_5GJ32dw4xlgFqIhb