Minik Öğrencilerden Başkan Büyükgöz’e Ziyaret

50.Yıl Chrysler İlköğretim Okulu 3-B ve 3-D sınıfı öğrencileri, Yerel Yönetimler dersi kapsamında Gebze Belediyesi’ni ziyaret ederek Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile bir araya geldi.

Yerel Yönetimleri Yerinde Öğrendiler

Belediye hizmetlerini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, belediyenin görevleri ve yerel yönetimlerin çalışma alanları hakkında bilgi aldı. Belediye binasını gezen öğrenciler, vatandaşlara sunulan hizmetlerin hangi birimler aracılığıyla yürütüldüğünü yerinde görme imkânı buldu.

Başkan Büyükgöz Soruları Yanıtladı

Minik misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Yerel yönetimlerin şehirlerin gelişimindeki rolüne değinen Başkan Büyükgöz, çocukların kent yönetimine ilgi duymasının ve yaşadıkları şehri tanımasının önemine dikkat çekti.

Hatıra Fotoğrafıyla Tamamlandı

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette öğrenciler hem eğlendi hem de yerel yönetimlere dair önemli bilgiler edindi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.





