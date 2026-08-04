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65 yaş üstü bireyler teleferikle Kuzuyayla’yı keşfetti

Kocaeli’de 65 yaş ve üzeri bireyler, Kartepe’ye düzenlenen gezi kapsamında teleferikle Kuzuyayla’ya çıkarak doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılar

65 yaş üstü bireyler teleferikle Kuzuyayla'yı keşfetti

04 Ağustos 2026 Salı 19:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Saygınlar Kulübü, farklı ilgi alanlarına yönelik oluşturulan topluluklarla ileri yaştaki bireyleri sosyal, kültürel ve doğa temalı etkinliklerde buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda üyelerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen etkinlikler Kartepe gezisiyle devam etti. Saygınlar Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Severler Topluluğu, Kartepe’de doğayla buluştu. Programa katılan kulüp üyeleri, teleferikle Kuzuyayla’ya çıkarak bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen gezi boyunca katılımcılar, temiz havanın ve Kartepe’nin eşsiz manzarasının tadını çıkarırken keyifli anlar yaşadı.

Beraberlik duyguları güçlendi
Kuzuyayla’da gerçekleştirilen gezi ve serbest zaman etkinliğinin ardından üyeler, teleferikle dönüş yaptı. Program boyunca katılımcılar doğayla iç içe keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda birbirleriyle daha fazla iletişim kurarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdi. Kartepe gezisi ile üyelerin sosyal yaşama aktif katılımlarının desteklenmesi, doğayla iç içe vakit geçirmelerinin teşvik edilmesi ve kültürel faaliyetlere katılımlarının artırılması hedeflendi. Program kapsamında katılımcılar, Kocaeli’nin önemli doğal destinasyonlarından Kartepe ve Kuzuyayla’nın eşsiz güzelliklerini yakından keşfederek, yaşadıkları kentin doğal zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Etkinlik, İzmit Saygınlar Kulübü üyeleri için hem keyifli bir gezi deneyimi sundu hem de sosyal etkileşimi güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

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