Vali Aktaş, Çayırova'da Yapımı Devam Eden Yatırımların İnşaatlarında İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami Aktaş’a ziyaretlerinde Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir eşlik etti.

Vali Aktaş, 24 sınıf ve tam donanımlı atölyelerin bulunacağı Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve kolaylıklar diledi.

Vali Aktaş, Çayırova Spor Lisesine Ait İnşaat Çalışmalarını İnceledi

Vali İlhami Aktaş, projesi Çayırova Belediyesine ait olan ve yapımı devam eden Çayırova Spor Lisesi inşaat alanını ziyaret etti.

Başkan Çiftçi rehberliğinde inşaat alanında gezen ve çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, yapım çalışmalarında emeği geçen herkese kolaylıklar dileyerek ilimize ve ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnceleme ve denetimlerinde Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokole Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul eşlik etti.

Yapımı tamamlandığında ilçenin ve ilimizin spor alt yapısına katkılar sunacak olan proje; 21 bin metrekare alanda 500 kişilik kapalı spor salonu, 150 kız ve 150 erkek öğrenciye hizmet verecek yurt binası, futbol ve basketbol sahasının da yer alacağı 24 derslikten oluşacak.

Vali İlhami Aktaş, Çayırova Devlet Hastanesi İnşaatını Ziyaret Etti

Çayırova Belediyesinin yatırımlarına ilişkin ziyaretlerini sürdüren Vali İlhami Aktaş, yapımı devam eden Çayırova Devlet Hastanesi inşaat alanında inceleme ve denetimlerde bulundu.

Proje ve yapım çalışmalarına ilişkin Başkan Çiftçi’den bilgiler alan Vali Aktaş, bölge insanımızın ihtiyacına yönelik yapılan bu önemli yapının tamamlanması için gösterilen gayrete teşekkür ederek hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu’ya Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş eşlik etti.

Bölge halkının hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. Çayırova Devlet Hastanesi, 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ile bölge halkına hizmet verecek.

Vali İlhami Aktaş, Çayırova Gümüş Cami İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami Aktaş, Çayırova Gümüş Cami inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çayırova Gümüş Cami inşaatı incelemesi sırasında Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu’yu, Çayırova İlçe Müftüsü Hüseyin Baş ile Gümüş Cami Dernek Başkanı Fahri Demirkıran karşıladı.

Vali Aktaş, Çayırova Gümüş Cami inşaatında yetkililerden bilgi alarak, çalışmalarda emeği geçenlere kolaylıklar diledi.

Haber Galerisi