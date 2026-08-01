Uluslararası Güreş Turnuvası’nda ilk gün tamamlandı

24 ÜLKEDEN 433 SPORCU KOCAELİ'DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Valiliği iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası

Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, 24 ülkeden 433 sporcuyu ata sporumuzun ortak değerinde Kocaeli’de buluşturdu. Üç gün boyunca dostluğun, centilmenliğin ve mücadelenin adresi olacak Kocaeli, serbest ve grekoromen stilin seçkin sporcularını ağırlayacak.

FARKLI BAYRAKLAR AYNI MİNDERDE

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda düzenlediği Uluslararası Güreş Turnuvası ile farklı bayrakları aynı minderde buluşturan Büyükşehir Belediyesi bir kez daha uluslararası spor

organizasyonlarının güçlü adreslerinden biri olduğunu gösteriyor. Türk güreşinin iki büyük efsanesinin mirasını yaşatan anlamlı organizasyonda ilk gün geride kalırken, minderde birbirinden heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar gerçekleştirildi.

DEV TURVUVADA İLK GÜN TAMAMLANDI

Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’nın ilk gününde 8 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. 57-70-86-125 kilo serbest ve 55-67-82-130 grekoromen

stilde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kıyasıya rekabete tutuştu. Kategorilerinde dereceye giren güreşçilere madalya ve ödülleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile Güreş Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

GREKOROMEN 55 KİLO

1-Hossein Younes BIJANI (İran)

2-Muhammet Emin Çakır (Türkiye)

3-Malik GIGIEV (Rusya)

3-Ömer Halis RECEP (Türkiye)

GREKOROMEN 67 KİLO

1-Erzu ZAKRIEV (Rusya)

2-Grair OGANESIAN (Rusya)

3-Mohammad Mahmoud KAMALI (İran)

3-Amirreza Mohammadreza ZAKARIAEI (İran)

GREKOROMEN 82 KİLO

1-Yüksel SARIÇİÇEK (Türkiye)

2-Sosruko KODZOKOV (Brezilya)

3-Abolfazl Jahangir RASOULI (İran)

3-Burhan AKBUDAK (Türkiye)

GREKOROMEN 130 KİLO

1-Pavel HLINCHUK (Belarus)

2-Sarkhan MAMMADOV (Azerbaycan)

3-Fatih BOZKURT (Türkiye)

3-Beka KANDELAKI (Azerbaycan)

SERBEST 57 KİLO

1-Bekzat ALMAZ UULU (Kırgızistan)

2-Ali Mohammad YAHYAPOURSANGTARASHANI (İran)

3-Asadbek SAIDTURAEV (Özbekistan)

3-Muhammet KARAVUS (Türkiye)

SERBEST 70 KİLO

1-Vasile DIACON (Moldova)

2-Shakhzodbek YARASHEV (Özbekistan)

3-Ramik HEYBATOV (Azerbaycan)

3-Ferhat KILIÇ (Türkiye)

SERBEST 86 KİLO

1-Reza Aliakbar AFSHAR (İran)

2-Malik SHAVAEV (Kırgızistan)

3-Ahmet YAGAN (Türkiye)

3-İsmail KÜÇÜKSOLAK (Türkiye)

SERBEST 125 KİLO

1-Mohsen Mansour SIYAR (Almanya)

2-Khetag KARSANOV (Azerbaycan)

3-Doğan UZUN (Türkiye)

3-Mohammadreza Ali Reza LOTFI (İran)

PROGRAM AKIŞI

1 AĞUSTOS CUMARTESİ

09.00-14.30 Eleme maçları - Yarı final maçları (61-74-92- Kg Serbest) – (60-72-87 Grekoromen)

16.30 Protokolün katılımı ve açılış seremonisi başlangıcı

16.35 Seremoni geçiş töreni

16.40 Seremoni – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

16.42 Protokol konuşmaları ve plaket takdimi

16.56 Hatıra fotoğrafı çekimi

17.00 Final müsabakaları başlangıcı

18.30 Ödül töreni