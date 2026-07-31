Başkan Büyükgöz, TDBB YönetimKurulu Toplantısı'na Katıldı

Karaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda,

ortak tarih ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek proje ve çalışmalar

masaya yatırıldı.

Yerel yönetimlerde edindiği tecrübeyi ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığında Karaman'da düzenlenen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Türk dünyasının farklı şehirlerinden belediye

başkanları ve yöneticilerin yer aldığı toplantıda, şehirler arasında kurulacak yeni iş birlikleri, ortak projeler ve gelecek döneme ilişkin faaliyetler

kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Türk Dünyasının Ortak Geleceği Masaya Yatırıldı

Karaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; Türk dünyası şehirleri arasındaki ekonomik dayanışmayı artıracak, kültürel bağları güçlendirecek ve yerel yönetimler arasındaki bilgi paylaşımını geliştirecek çalışmalar ele alındı.

Ortak tarih ve ortak medeniyet bilinci doğrultusunda yürütülecek projeler

hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, belediyeler arasında kurulacak güçlü

iş birliklerinin şehirlerin kalkınmasına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yer alan şehirler arasında geliştirilecek ortak projelerin yalnızca yerel yönetimlere değil; sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilere de önemli katkılar sunacağına dikkat

çekti.

Kerkük'ün Katılımı Dayanışmayı Güçlendirdi

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Kerkük Valisi Muhammed Semen Ağa'nın Türk

Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılımı oldu.

Yönetim Kurulu üyeleri, Kerkük'ün

birliğe dahil olmasının Türk dünyası arasındaki kardeşlik ve dayanışmayı daha

da güçlendireceğini ifade ederken, yeni üyeliğin ortak çalışmalar açısından

önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı. Toplantıya katılan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'e

katkılarından dolayı teşekkür edilirken, organizasyona ev sahipliği yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın misafirperverliği de takdirle karşılandı.

Uluslararası Yerel Yönetim Ağlarında Gebze Etkisi

Karaman'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur

Büyükgöz'ün ulusal ve uluslararası yerel yönetim platformlarındaki aktif görevlerinden biri olarak öne çıktı. Yerel yönetim anlayışını yalnızca belediye hizmetleriyle sınırlı tutmayan Başkan Büyükgöz, farklı belediye birliklerinde üstlendiği görevlerle hem Türkiye'yi hem de Gebze'yi uluslararası platformlarda temsil etmeyi sürdürüyor.

Dünyanın en büyük yerel yönetimler ağı olan UCLG

(United Cities and Local Governments) bünyesinde Dünya Konseyi Üyesi ve Yönetim

Kurulu Üyesi olarak görev yapan Başkan Büyükgöz, şehirlerin geleceğine yön veren küresel politikaların oluşturulmasına katkı sunuyor.

Aynı zamanda Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki belediyeleri bir araya getiren UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyesi olarak bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda yer alan Büyükgöz, Akıllı Şehirler ve Kentsel

Mobilite Komite Başkanı sıfatıyla da dijital dönüşüm, sürdürülebilir ulaşım ve akıllı şehir uygulamalarına ilişkin uluslararası çalışmalara liderlik ediyor.

Başkan Büyükgöz ayrıca Uluslararası Tarım

Şehirleri Birliği (Agricities) Yönetim Kurulu Üyesi olarak tarımsal kalkınma, gıda güvenliği ve şehirlerin sürdürülebilir üretim politikalarına

yönelik projelere katkı sunarken, Türk

Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Türk dünyasındaki şehirler arasında kültürel, ekonomik ve yerel yönetim tecrübelerinin paylaşılması için yürütülen çalışmalarda aktif rol üstleniyor.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde de Komisyon Üyesi olarak görev yapan Başkan Büyükgöz; şehircilik, çevre, afet yönetimi ve yerel yönetim politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlıyor.

"Birlik ve Beraberliğimizi Daha da İleri Taşımaya

Devam Edeceğiz"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin şehirler arasındaki kardeşlik hukukunu güçlendiren önemli bir platform olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantımızı, Birlik Başkanımız

Sayın Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığında, Karaman Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ortak tarihimizin ve güçlü kardeşlik bağlarımızın sorumluluğuyla Türk dünyası şehirleri arasındaki iş birliğini daha da

güçlendirecek, ekonomik dayanışmamızı artıracak ve kültürel bağlarımızı pekiştirecek ortak proje ve çalışmaları değerlendirdik. Birliğimize bu

toplantıyla katılan Kerkük Valisi Sayın Muhammed Semen Ağa'ya hoş geldiniz diyor, üyeliğinin Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Bugün bizlerle bir arada bulunan TİKA Başkanımız Sayın

Abdullah Eren'e teşekkür ediyor, nazik ev sahipliği dolayısıyla Karaman

Belediye Başkanımız Sayın Savaş Kalaycı'ya şükranlarımı sunuyorum. Türk Dünyası'nın yerelden yükselen gücünü ortak hedefler ve güçlü iş birlikleriyle büyütmeye, birlik ve beraberliğimizi her alanda daha da ileri taşımaya devam

edeceğiz."

Başkan Büyükgöz'ün ulusal ve uluslararası belediye birliklerinde üstlendiği görevler,

Gebze'nin sadece sanayi ve üretim alanındaki başarılarıyla değil, yerel yönetim

diplomasisinde de güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlıyor. Kentin

belediyecilik alanındaki tecrübesi, farklı ülkelerden şehirlerle paylaşılarak uluslararası iş birliklerine zemin hazırlarken, Gebze de yerelden küresele

uzanan vizyonuyla belediyecilik alanında söz sahibi şehirler arasında yer almayı sürdürüyor.