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Çayırova’ya ikinci bilim merkezi

Çayırova ilçesindeki Şekerpınar Bilgi Evi bünyesinde yeni bilim merkezi kurulacak. İlçenin ikinci bilim merkezi olacak tesiste; anaokulundan üniversiteye kadar

Çayırova'ya ikinci bilim merkezi

25 Temmuz 2026 Cumartesi 13:49

Çayırova Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle yeni bilim merkezi hayata geçirilecek. Bu çerçevede, Şekerpınar Bilgi Evi bünyesinde kurulacak bilim merkezi için projelendirme çalışmaları ve yerinde incelemeler gerçekleştirildi.
Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi’nin ardından ilçenin ikinci bilim merkezi olacak tesiste; astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, tasarım, matematik ile doğa bilimleri atölyeleri oluşturulacak.
Anaokulundan üniversite seviyesine kadar her yaş grubundan öğrenciye hitap edecek şekilde tasarlanacak merkezin, çocukların ve gençlerin bilimsel araştırmalara yönelmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, proje alanında çalışma arkadaşlarıyla inceleme ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle buluşacağı, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak bu önemli projeyi en kısa sürede ilçemize kazandıracağız" dedi.

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