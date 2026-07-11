banner1344
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Usta klarnetçi anısına özel konser

Türk klarnetinin efsane isimlerinden Mustafa Kandıralı, doğum gününe özel düzenlenen anma konserinde unutulmaz eserleriyle anıldı. Kandıra Cebeci Sahili’ndeki p

Usta klarnetçi anısına özel konser

11 Temmuz 2026 Cumartesi 15:57

Kandıra’dan yetişerek Türk müziğinde derin izler bırakan, klarneti ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Mustafa Kandıralı, doğum gününe denk gelen özel konser programıyla anıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cebeci sahilinde düzenlenen etkinlikte, usta sanatçının müziğe kazandırdığı değerler ve bıraktığı kültürel miras bir kez daha yaşatıldı.

Türkan Kandıralı’dan unutulmaz performans
Programda Mustafa Kandıralı’nın yeğeni ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmeni Türkan Kandıralı, orkestrası eşliğinde sahne aldı. Sol klarnette sergilediği başarılı performansıyla dinleyicilerden büyük alkış alan Türkan Kandıralı, gecede Türk Sanat Müziği’nin seçkin ve sevilen eserlerini seslendirdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Öznur Çelikçan da güçlü yorumuyla programa renk kattı. Konserin açılışında, Mustafa Kandıralı ve Şükrü Pınar tarafından Türk müziğine kazandırılan oyun havalarının kökenine uzanan Ağır Peşrev örnekleri enstrümantal olarak seslendirildi. Program boyunca Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserleri dinleyicilerle buluşurken, gecenin finalinde Kandıra çiftetellilerinden örnekler sunuldu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi
Kandıra Cebeci Sahili’nde gerçekleştirilen anma programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Alanı dolduran sanatseverler, gece boyunca seslendirilen eserleri ilgiyle dinleyerek keyifli dakikalar yaşadı. Usta sanatçı Mustafa Kandıralı’nın hafızalara kazınan eserlerinin yankılandığı gece, alkışlar eşliğinde sona erdi. "Bir Nefes Bir Ömür" temasıyla gerçekleştirilen program, klarnetin yalnızca bir enstrüman değil, nesilden nesile aktarılan bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Mustafa Kandıralı’nın sanat mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına da önemli katkı sundu.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Yaşam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Edebiyatın Yaşı Yok: 71 Yaşındaki Fehime Tatar'dan “Yetmiş Bir Yıllık Sandık“ Edebiyatın Yaşı Yok: 71 Yaşındaki Fehime Tatar'dan...
Balkan ezgileri Kocaeli’de buluştu Balkan ezgileri Kocaeli’de buluştu
Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta
Sanatölye yıl sonu konseri kulakların pasını sildi Sanatölye yıl sonu konseri kulakların pasını...
KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ
Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir yaz Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir yaz
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Edebiyatın Yaşı Yok: 71 Yaşındaki Fehime...
Küçük bir dağ köyünde filizlenen çocukluk hayallerini, rüzgâra ve yağmura karşı direnen “kır çiçeklerinin”...

Haberi Oku