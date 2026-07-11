15 Temmuz Şehitleri Mevlid-i Şerif ve Dualarla Anıldı

Fevziye Camii’nde düzenlenen programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Deniz - Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ve vatandaşlarımız katıldı.

15 Temmuz’daki şehitlerimiz ve bugüne kadar kutsal değerlerimiz uğruna şehitlik mertebesine erişen tüm şehitlerimiz ile merhum gazilerimiz, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından okunan Kur’an Tilaveti ve dualar ile anıldı.