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‘Bir Durak Bir Mutluluk’ otobüsü Darıcalı çocukların yüzünü güldürdü

Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Bir Durak Bir Mutluluk” otobüsü, Osmangazi Mahallesi’nde çocukları ve aileleri bir araya getirerek renkli ve eğle

‘Bir Durak Bir Mutluluk' otobüsü Darıcalı çocukların yüzünü güldürdü

09 Temmuz 2026 Perşembe 11:05

Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün mahallelerde sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve vatandaşlara keyifli vakit
geçirme imkânı sunmak amacıyla düzenlediği “Bir Durak Bir Mutluluk” programı Osmangazi
Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS MAHALLEYE EĞLENCE GÖTÜRDÜ
Etkinlik otobüsüyle mahalle sakinleriyle buluşan ekipler, çocuklar için birbirinden eğlenceli oyunlar ve atölyeler düzenlerken, yetişkinlere yönelik çeşitli etkinliklerle de dolu dolu bir program sundu. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken aileler de
komşularıyla bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda paylaşmanın, birlikte üretmenin ve dayanışmanın önemi bir kez daha ön plana
çıktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların neşesi ve ailelerin memnuniyeti dikkat çekti. Darıca Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunan mahalle etkinliklerinin farklı bölgelerde devam edeceğini
belirterek, her yaştan vatandaşı bu buluşmalara davet etti.

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