Başkan Büyükakın: “Siz yeter ki üretin, biz daima yanınızdayız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Üreticiye son 7 yılda 1,5 milyar TL kaynak sağlayan, tohumdan gübreye, canlı hayvandan traktöre her alanda destek sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin

Kandıra’da büyük bir ihtiyacı karşılayacak 2 bin m2 alana sahip tahıl deposu hizmete açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çiftçimiz yeter ki üretsin. Biz her aşamada yanınızdayız” dedi.

ÇİFTÇİNİN EMEĞİ ARTIK DAHA GÜVENDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'da üreticilerin yıllardır yaşadığı depolama ve kurutma sorununa çözüm olacak Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi'ni hasat sezonu öncesi hizmete hazır hale getirdi.

Çalköy'de inşa edilen tesisin tanıtımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Özellikle fındık ve mısır üreticilerinin hasat döneminde yaşadığı depolama sorununu ortadan kaldıracak tesis, üreticilerin ürünlerini sağlıklı koşullarda muhafaza ederek değer kaybını önleyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım, üreticiye yalnızca depolama imkânı değil, ürününü doğru zamanda ve değerinde pazarlayabileceği önemli bir güvence de sağlayacak.

YOĞUN KATILIM VARDI

Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi'nin tanıtım törenine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı

Erol Ölmez, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Sertan Kulaç, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Nuri Özerdem, Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Başmüdürü Serkan Karakuş, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin'in yanı sıra

ziraat odaları, kooperatif ve birliklerin başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜKAKIN: "98 PROJE, 1.5 MİLYAR TL’LİK DESTEK"

Tanıtım programında konuşan Başkan Büyükakın, göreve geldikleri günden bu yana üreticiyi güçlendiren projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, bunların tarımsal kalkınmanın geleceği açısından büyük önem taşıdığını

söyledi. Son 7 yılda tarımla ilgili 98 projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sayesinde üreticimizin maliyetini azaltıyor, gelirini artırıyoruz. Biz destek vereceğiz, çiftçi kazanacak”dedi.

“PARA ÇİFTÇİNİN CEBİNDE KALACAK”

Yeni tesisin de bölge için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Büyükakın, "Bu tesis sadece bir depo değil. Çiftçimizin emeğini koruyacak, ürününü değerinde satmasına katkı sağlayacak önemli bir yatırım. Burada

çok ciddi bir yatırım var ve çok sayıda iş üretiliyor. Para, çiftçimizin cebinde kalacak. Nakliye maliyetinden dolayı çoğu zaman çiftçimiz Kaynarca’ya gitmiyordu; aradaki fark cebinden çıkıyordu. Şimdi kendi cebinde kalacak. Tesiste mısır ve fındık kurutma

makinesi de var” bilgilerini verdi.

"KATMA DEĞERİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Üretimin yalnızca hasatla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve markalaştırılmasının üreticiye daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti. Kandıra'nın güçlü tarımsal

potansiyeline dikkat çeken Büyükakın, "Fındığı sadece üretmek yetmez, onu işleyip katma değer oluşturmalıyız. Manda yoğurdumuz var, bunu güçlü bir marka haline getirebiliriz. Çiftçimizin tek başına yapmasının zor olduğu bu çalışmalarda belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Katma değeri artıracak işleri birlikte başaracağız. Üreticimizin daha fazla kazanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR ÇITAYI YÜKSELTTİ”

Törende konuşan Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “AK Parti olarak tarım, bizim için stratejik bir sektör. Milli beka olarak görüyoruz ve çok sayıda tarımsal desteğe imza atıyoruz. Bu çıtayı Büyükşehir Belediye Başkanımız daha da yukarı çıkarıyor” dedi. Başkan Erol Ölmez, “Depo kısa sürede yapıldı. Bu, Kandıra için bir başarıdır. Allah razı olsun. Bugünkü parayla yaklaşık 400 milyon lira çiftçimizin cebinde kalıyor. Yarın bu bereket olarak çiftçimizin cebinde kalacak.

Bu berekete vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok özel teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

ERDAL ÇETİN’DEN ÖZEL TEŞEKKÜR

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin konuşmasında, çiftçiler adına Başkan Büyükakın’a özel teşekkür ettiğini belirtti. Çetin, “Kandıra için özel bir gün, önemli bir gün. Kandıra tarihinde ilk kez devlet, hububatına

sahip çıktı ve ürün almaya başladı. Bu bizim için çok önemli. Biz yeter ki üretelim, devlet malımıza sahip çıkıyor. Biz malımıza sahip çıkarken, Tahir Başkanımız da boş durmuyor. Her talebimizi olumlu karşılıyor. Allah razı olsun. Çok güzel bir tesise imza attılar” dedi. Serkan Karakuş ve Ali Ulvi Özerdem de emeği geçenlere teşekkür etti.

TESİSİ İNCELEDİ, ARPA TINAZLADI

Konuşmaların ardından çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri Başkan Büyükakın’a hediye etti. Daha sonra Büyükakın ve beraberindeki protokol üyeleri incelemelerde bulunarak yetkililerden tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı. Büyükakın daha sonra depolama alanındaki arpaların tınazlanmasına (havalandırılarak çevrilmesi) eşlik ederek üreticilerle sohbet etti ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

MODERN TESİS ÜRETİCİYE HİZMET VERECEK

Toplam 2 bin 98 metrekare kapalı alana sahip Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi, 1.110, 660 ve 328 metrekare olmak üzere üç ayrı bölümden oluşuyor. Üreticilerin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan tesiste, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday, arpa, mısır ve fındık alımları gerçekleştirilecek. Böylece üreticiler ürünlerini modern ve güvenli şartlarda teslim edebilecek.