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Boya fabrikası yangınında acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’de boya fabrikasında çıkan yangında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği bildirildi. Körfez-Derince sınırındaki boya

Boya fabrikası yangınında acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti

07 Temmuz 2026 Salı 21:45

Fabrika alanında cansız bedeni bulundu
E kiplerin fabrika içerisindeki çalışmaları sırasında acı habere ulaşıldı. Alanda yapılan incelemelerde, 26 yaşındaki işçi Samet Sarıkaya’nın cansız bedeni bulundu. Öte yandan, yangın esnasında yoğun dumandan etkilenen 2 kişinin olduğu ve sağlık durumlarına ilişkin müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Bölgede güvenlik şeridi oluşturan olay yeri inceleme ekiplerinin fabrika alanındaki tespit mesaisi ile hayatını kaybeden Sarıkaya’nın cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde Derince-Körfez sınırında boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyümüş, yükselen siyah dumanlar geniş bir çevreden görülmüştü. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki geri dönüşüm tesisine de sıçrayarak maddi hasara yol açmış, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

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