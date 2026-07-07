Gebze’de yeni imar yolları açılıyor: Hedef 400 kilometre

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, imar uygulaması tamamlanan Cumaköy Mahallesi’nde belediye ekiplerince yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükgöz, TEM Otoyolu’nun kuzeyinde yeni bir Gebze’nin inşa edildiğini ve geleceğin kenti için önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Hedef 400 kilometre yeni yol

İlçe genelindeki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu ulaşıma açıldı. Gebze Belediyesi ekiplerinin, mevsim şartları elverdiği sürece sezon sonuna kadar bu rakamı 40 kilometreye ulaştırmayı hedeflediği bildirildi. İmar uygulamalarının tamamlandığı tüm alanlarda ise toplamda 400 kilometrelik yol açılması planlanıyor.

Süreç boyunca vatandaşların gösterdiği anlayışa dikkati çeken Büyükgöz, "İmar uygulamaları esnasında vatandaşlarımızın gösterdiği olgunluğu, altyapı ve yol çalışmalarında da göstereceklerinden hiç şüphem yok. Şimdiden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İmar uygulamaları tamamlanan bölgelerimizi modern ulaşım altyapısıyla buluşturacak, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı için aralıksız çalışacağız" ifadelerini kullandı.