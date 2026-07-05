GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 ay sonra düğünü olacaktı: Baba ve oğul gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de tıra arakadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden baba ile oğul gözyaşları içinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden gencin 3 ay sonra düğünü olacağı

3 ay sonra düğünü olacaktı: Baba ve oğul gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

05 Temmuz 2026 Pazar 13:26

Edinilen bilgiye göre, Emin Tolgay’ın (24) kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek tavan kısmı preslendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay’ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ay sonra düğünü olacaktı
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler bugün ailelerine teslim edildi. Baba ve oğlunun cenazesi, Dilovası Orhangazi Camii’ne getirildi. Cenaze namazına ailenin yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul, gözyaşları içinde Dilovası Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Emin Tolgay’ın 3 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık başarı Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık başarı
Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü:...
İzciler, “Gez-Gör” ile Kocaeli’yi adım adım keşfetti İzciler, “Gez-Gör” ile Kocaeli’yi adım adım...
Kocaelililer “KOBİS”le dünyayı 70 kez turladı Kocaelililer “KOBİS”le dünyayı 70 kez turladı
Vali İlhami Aktaş, Gebze Kargalı Mahallesi Mevlid Programına Katıldı Vali İlhami Aktaş, Gebze Kargalı Mahallesi Mevlid...
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı Kocaeli’yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık...
Bolu’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Bölge Şampiyonası’nda...

Haberi Oku