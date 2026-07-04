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Körfez'de feci kaza: İş insanı Musa Torgay ile oğlu Emin Torgay hayatını kaybetti

Körfez D-100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci trafik kazasında, kentte tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Gebze Ticaret Od

Körfez'de feci kaza: İş insanı Musa Torgay ile oğlu Emin Torgay hayatını kaybetti

04 Temmuz 2026 Cumartesi 18:37

Körfez D-100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci trafik kazasında, kentte tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi Musa Torgay ile oğlu Emin Torgay yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 02.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. 24 yaşındaki Emin Torgay’ın kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girerken, araçta bulunan sürücü Emin Torgay ile babası Musa Torgay (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğulun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Dilovası’nda son yolculuklarına uğurlanacaklar
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Musa Torgay ve oğlu Emin Torgay’ın cenazeleri, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.
Kentin tanınan esnaf ailelerinden
Hayatını kaybeden Musa ve Emin Torgay’ın, Kocaeli genelinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve İzmit, Körfez, Gebze ile Dilovası’nda Kadir Tekstil adıyla işletmeleri bulunan Torgay ailesinin fertleri olduğu öğrenildi.

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