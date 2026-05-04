ÇAYIROVA BELEDİYESİ 2025 ‘de 260 MİLYON TL ZARAR ETTİ!

"Hem Açık Var Hem Faiz Geliri"

Aydemir, 2025 yılı bütçesinin 103 milyon 800 bin TL açık verdiğini belirterek, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye faiz geliri üzerinden yüklendi: "Her fırsatta mütedeyyin kimliğini ön plana çıkaran, belediyenin hakkına girmemek için suyunu evden getirdiğini söyleyen Sayın Çiftçi’ye soruyoruz; belediye hesaplarındaki paralardan elde edilen 46 milyon 600 bin TL faiz geliri haram değil mi?"

"Satmayacağım Dedi, 156 Milyonluk Arsa Sattı"

Göreve geldiğinden beri taşınmaz satışı yapmayacağını iddia eden yönetimin, 2025 yılında 156 milyon 700 bin TL tutarında arsa ve taşınmaz satışı gerçekleştirdiğini ifade eden Aydemir, "Bütçe açığı ve yapılan satışları topladığımızda, Çayırova Belediyesi 2025 yılında aslında 260 milyon TL zarar etmiştir. Bu, 7 yıldır görevde olan bir yönetim için büyük bir başarısızlıktır" dedi.

"Liyakat Değil, Ahbap-Çavuş İlişkisi"

Aydemir, Çayırova Belediyesi’nin doğru yönetilmediğini ve bunun tesadüf olmadığını, arkasında yatan asıl nedenin yönetimdeki liyakatsizlik olduğunu dile getirdi. "Çayırova Belediyesi, işin ehli olan liyakatli kadrolar yerine; yandaşlık, partizanlık ve ahbap-çavuş ilişkisiyle doldurulmuş isimler tarafından yönetilmektedir. Bugün karşımızda duran 260 milyon TL’lik devasa zarar, işte bu iş bilmez ve partizan kadro yapılanmasının doğrudan bir sonucudur." Dedi.