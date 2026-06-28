Osmanlı-Rus savaşlarında Karadeniz’de yaşanan kahramanlıklar

Belgesel Yayıncılık ekranlarında İsmail Kahraman’ın sunumuyla izleyiciyle buluşan “Karadeniz Bölgesinde Şehitlere Vefa” belgeseli, bölgenin tarihî hafızasını yeniden gündeme taşıyor. Yapımda, 1828’deki Kars Savunması’ndan başlayarak Osmanlı-Rus savaşları, 1. Dünya Savaşı ve işgal yıllarında yaşanan acılar, halkın sürgün edilmesi ve Türk eserlerinin yok edilmesi ayrıntılarıyla aktarılıyor. Giresunlu Fadime Nine’nin tanıklıkları, göç yollarında yaşanan ölümler ve aile dramları belgeselin en çarpıcı bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Şebinkarahisar’da Ermeni isyanları sırasında askerlerin zehirlenmesi ve tarihî kalenin tahrip edilmesi, Kop Dağı’nda Çanakkale kadar önemli bir direnişin yaşanması ve Trabzon’un Osmanlı’ya katılışı belgeselde işlenen diğer önemli başlıklar arasında yer alıyor. Karadeniz yaylalarında Sultan Murat, Harmantepe, Karadağ ve Kabaktepe gibi şehitliklerde binlerce isimsiz Mehmetçiğin mezarsız yattığı vurgulanırken, Espiye Soğukpınar’da başlatılan “Şehitler fidanda yaşasın” kampanyası şehitliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından örnek bir girişim olarak sunuluyor.

Belgesel, tarihî olayları ve halkın tanıklıklarını bir araya getirerek Karadeniz’in kültürel kimliğini güçlendiren bir miras ortaya koyuyor. Yayın, şehitlere duyulan vefa borcunu hatırlatırken aynı zamanda gelecek kuşaklara tarihî bilinci aktarmayı hedefliyor.