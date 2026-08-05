Ekin Uzunlar, Kocaeli’yi Karadeniz ezgileriyle coşturdu

Gölcük Belediyesi işbirliğinde Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe binlerce Kocaelili katıldı. Enerjinin bir ana olsun düşmediği konserde Karadeniz rüzgârı esti. Ekin Uzunlar’ın dinleyicisiyle telefon ışıklarının eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri ise büyük ilgi gördü.

ABİŞ VE BAŞKAN SEZER DE İZLEDİ

Geçtiğimiz hafta sonu Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere binlerce vatandaş katıldı. Karadeniz türkülerinin seslendirildiği, horonların tepildiği gece, sevilen sanatçının dinleyenleriyle oluşturduğu ikonik ışık gösterisi ile renklendi. Konseri vatandaşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de izledi.

EKİN UZUNLAR’DAN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Alkışlar arasında ve koşarak sahneye çıkan Ekin Uzunlar konserine “Duy Sesimi” adlı şarkısı ile başladı. İlk şarkısının ardından kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara seslenen Uzunlar, “Çok güzel bir gece, ayrıca çok güzel bir dinleyici ile birlikteyim. Beni sizlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ederim. İyi ki buradayım. Haydi Değirmendere şarkılarımızı birlikte söyleyelim” dedi.

ABİŞ, TAHİR BAŞKAN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletmek üzere sahneye gelen Başkan Vekili Berna Abiş ise, “Değirmendere Fındık Festivalimiz kapsamında düzenlendiğimiz konserimize hoş geldiniz. Hepinize iyi eğlenceler dileriz” dedi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, konserin düzenlenmesinde emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Abiş ve Yıldırım daha sonra sanatçı Ekin Uzunlar’a çiçek takdim ederek sahneden ayrıldı.

HEM SÖYLEDİ HEM KEMENÇE ÇALDI

Sanatçı bir saatten fazla süren konser sırasında muhteşem bir sahne performansına imza attı. Hem söyleyen hem kemençe çalan sanatçı, tarzı dışındaki eserlerde de göz doldurdu.

KARADENİZ RÜZGÂRINDA TEPİLEN HORONLAR

Yaza damgasını vuran konserde Karadeniz rüzgârı esti. Binlerce kişi Ekin Uzunlar’ın seslendirdiği hareketli Karadeniz türküleriyle hep birlikte oldukları yerde horon tepti.

BİNLERCE TELEFON IŞIĞI İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Konserin en renkli anlarından birini ise sanatçının dinleyicisiyle gerçekleştirdiği ışık gösteri oldu. Ekin Uzunlar ile özdeşleşen ikonik ışık gösterisi bu kez “Fındık Festivali” kapsamında gerçekleştirildi. Binlerce telefon ışığının şarkı sırasında yanıp sönmesi görsel bir şölene dönüştü.

Ekin Uzunlar, konser sırasında sahneden inerek dinleyicileriyle bir araya geldi ve sevenleriyle selfie çektirdi. Konserini hareketli bir Karadeniz potporisiyle tamamlayan sanatçı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

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