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Özgürlük Mahallesi’ne 4 bin ton asfalt serildi

Özgürlük Mahallesi’ne 4 bin ton asfalt serildi Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde üstyapı konforunu artırmak amacıyla çal

Özgürlük Mahallesi'ne 4 bin ton asfalt serildi

04 Ağustos 2026 Salı 19:28

Ulaşımda vatandaşların konforlarını artırmak ve üstyapıyı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Çayırova
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Özgürlük Mahallesi genelinde yürüttükleri çalışmaları tamamladı. Mahalle genelinde deforme olmuş yollarda
yeni asfalt serim çalışmalarını noktalayan ekipler, böylelikle birçok sokağın üstyapısını baştan sona yenilemiş oldu. Yapılan çalışma kapsamında çok sayıda sokağa asfalt serimi yapılırken, Çayırovalıların da ulaşım konforu artırılmış oldu.

“ULAŞIM KONFORUNU ARTIRIYORUZ”
Çayırova Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından yapılan asfalt çalışması kapsamında 227. Sokak, 229.
Sokak, 231. Sokak, 233. Sokak, 235. Sokak, 237. Sokak, 239. Sokak, 239/1.
Sokak, Murat Çobanoğlu Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, 243/3 Sokak, 239/1 Sokak,
239/2 Sokak, 239/3 sokak, 239/3 Sokak, 243 Sokak ve daha birçok nokta yenilenen
üstyapısına kavuştu. Yaklaşık 4 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilen
çalışmalarla ilgili Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Özgürlük
Mahallesi’nde Ulaşım Konforunu Artırıyoruz! Yol yenileme çalışmaları
kapsamında, asfalt serim işlemlerini tamamlayarak yaşam kalitesini artırmaya
devam ediyoruz” denildi.

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