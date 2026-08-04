Özgürlük Mahallesi’ne 4 bin ton asfalt serildi

Ulaşımda vatandaşların konforlarını artırmak ve üstyapıyı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Çayırova

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Özgürlük Mahallesi genelinde yürüttükleri çalışmaları tamamladı. Mahalle genelinde deforme olmuş yollarda

yeni asfalt serim çalışmalarını noktalayan ekipler, böylelikle birçok sokağın üstyapısını baştan sona yenilemiş oldu. Yapılan çalışma kapsamında çok sayıda sokağa asfalt serimi yapılırken, Çayırovalıların da ulaşım konforu artırılmış oldu.

“ULAŞIM KONFORUNU ARTIRIYORUZ”

Çayırova Belediyesi Fen İşleri

Müdürlüğü tarafından yapılan asfalt çalışması kapsamında 227. Sokak, 229.

Sokak, 231. Sokak, 233. Sokak, 235. Sokak, 237. Sokak, 239. Sokak, 239/1.

Sokak, Murat Çobanoğlu Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, 243/3 Sokak, 239/1 Sokak,

239/2 Sokak, 239/3 sokak, 239/3 Sokak, 243 Sokak ve daha birçok nokta yenilenen

üstyapısına kavuştu. Yaklaşık 4 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilen

çalışmalarla ilgili Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Özgürlük

Mahallesi’nde Ulaşım Konforunu Artırıyoruz! Yol yenileme çalışmaları

kapsamında, asfalt serim işlemlerini tamamlayarak yaşam kalitesini artırmaya

devam ediyoruz” denildi.