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İzmitli Saygınlar, Kartepe’de doğayla buluştu

İzmitli Saygınlar, Kartepe’de doğayla buluştu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İzmit Saygınlar Kulübü, üyelerinin sosyal yaşama aktif katıl

İzmitli Saygınlar, Kartepe'de doğayla buluştu

04 Ağustos 2026 Salı 19:31

KARTEPE’YE HUZUR DOLU GEZİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Saygınlar Kulübü, farklı ilgi alanlarına yönelik oluşturulan topluluklarla ileri yaştaki bireyleri sosyal,
kültürel ve doğa temalı etkinliklerde buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda üyelerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen etkinlikler Kartepe gezisiyle devam etti.

TELEFERİK İLE KUZUYAYLA’YI KEŞFETTİLER
Saygınlar Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Severler Topluluğu, Kartepe’de doğayla buluştu. Programa katılan kulüp üyeleri, teleferikle Kuzuyayla’ya çıkarak bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme
fırsatı buldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen gezi boyunca katılımcılar, temiz havanın ve Kartepe’nin eşsiz manzarasının tadını çıkarırken keyifli anlar yaşadı.

BERABERLİK DUYGULARI GÜÇLENDİ
Kuzuyayla’da gerçekleştirilen gezi ve serbest zaman etkinliğinin ardından üyeler, teleferikle dönüş yaptı. Program boyunca katılımcılar doğayla iç içe keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda birbirleriyle daha fazla
iletişim kurarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdi.

KARTEPE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDILAR
Kartepe gezisi ile üyelerin sosyal yaşama aktif katılımlarının desteklenmesi, doğayla iç içe vakit geçirmelerinin teşvik edilmesi ve kültürel faaliyetlere katılımlarının artırılması hedeflendi. Program kapsamında
katılımcılar, Kocaeli’nin önemli doğal destinasyonlarından Kartepe ve Kuzuyayla’nın eşsiz güzelliklerini yakından keşfederek, yaşadıkları kentin doğal zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Etkinlik, İzmit Saygınlar Kulübü üyeleri için hem keyifli bir
gezi deneyimi sundu hem de sosyal etkileşimi güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

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