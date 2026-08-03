İzmit Milli İrade Meydanı’nda 7 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecek program Buray konseriyle renklenecek. Gecede Kocaelispor, yeni sezon öncesi taraftarıyla büyük bir buluşmaya imza atacak.
FUTBOLCULAR YEŞİL-SİYAHLILARLA BULUŞACAK
Süper Lig’deki gururumuz Kocaelispor, 2026-2027 futbol sezonunun açılışını İzmit Milli İrade Meydanı’nda Yeşil-Siyahlı taraftarlarla bir arada gerçekleştirecek. Kocaelispor iş birliğinde 7 Ağustos Cuma günü saat
20.00’de başlayacak programda Kocaelisporlu futbolcular, tek tek sahneye davet edilerek taraftarların karşısına çıkacak. Yeni transferler ve takımın yıldız isimleri, Yeşil-Siyah sevdalıları ile sezon öncesinde ilk kez buluşacak.
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLECEK
Futbolcu tanıtımının ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul sezon açılışında taraftarlara hitap edecek. Program, tüm takımın sahnede vereceği toplu fotoğrafla ölümsüzleştirilecek.
BURAY KONSERİYLE COŞKU ZİRVEYE ÇIKACAK
Sezon açılışının finalinde ise sevilen sanatçı Buray sahne alacak. Kocaelispor forması ve çiçek takdiminin ardından başlayacak konserde Yeşil-Siyahlı taraftarlar, hem yeni sezon heyecanını yaşayacak hem de sevilen sanatçı Buray ile unutulmaz bir akşam geçirecek.
TÜM KOCAELİ MEYDANDA TEK YÜREK OLACAK
Kocaelispor camiasını aynı meydanda buluşturacak organizasyon, futbolun birleştirici gücünü ve kentin takımına duyduğu bağlılığı bir kez daha gözler önüne serecek. Yeni sezon öncesinde düzenlenecek bu
büyük buluşma, binlerce taraftarın katılımıyla coşku dolu anlara sahne olacak.
Kentin gururu Kocaelispor meydana iniyor
Büyükşehir’den yeni sezon öncesi büyük buluşma; Kentin gururu Kocaelispor meydana iniyor 16 yıllık aranın ardından Süper Lig’e güçlü bir dönüş yapan ve geçtiğim
İzmit Milli İrade Meydanı’nda 7 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecek program Buray konseriyle renklenecek. Gecede Kocaelispor, yeni sezon öncesi taraftarıyla büyük bir buluşmaya imza atacak.