Yarım Asırlık Gazetecilik Tanıklığından Geçmişten Geleceğe İletişimin Yolculuğu

Benim için aynı zamanda yarım asrı aşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımın farklı dönemlerini yeniden hatırladığım, Türk basınının ve iletişim dünyasının nereden nereye geldiğine bir kez daha tanıklık ettiğim önemli bir buluşmaydı.

Ben Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman olarak mesleğe 1970’li yıllarda Trabzon’da, henüz amatör gazetecilik döneminde adım attım.

Aradan yarım asırdan fazla zaman geçti.

Bugün hâlâ gazetecilik yapıyor, yazılar yazıyor, belgeseller çekiyor, araştırıyor, fikirler üretiyor; ülkemizin iletişim ve medya hayatına ilişkin görüş, eleştiri ve önerilerimi paylaşmaya devam ediyorum.

Bu nedenle 2. İletişim Şûrası’nı izlerken yalnızca salondaki konuşmaları dinlemedim.

Türkiye’de iletişimin ve gazeteciliğin nereden nereye geldiğini de düşündüm.

23 YIL SONRA YENİDEN İLETİŞİM ŞÛRASI

İlk İletişim Şûrası 2003 yılında Ankara’da gerçekleştirilmişti.

O yıllarda genç denebilecek bir yaşta gazeteci olarak 1. İletişim Şûrası’na katılmış ve “Türk Basın Tarihinin Geçmişten Bugüne Tarihî Seyri” başlıklı bir tebliğ sunmuştum.

Bugün 2003’ten 2026’ya baktığımda aradan tam 23 yıl geçtiğini görüyorum.

23 yıl…

Bir gazetecinin meslek hayatında çok uzun bir süre.

Fakat iletişim dünyası açısından düşünüldüğünde adeta bir çağ değişimi.

2003 yılında internetin yaygınlaşmasıyla medyanın geleceğini konuşuyorduk.

Bugün ise yapay zekâyı, algoritmaları, dijital egemenliği, dezenformasyonu, sosyal medya platformlarını, dijital diplomasiyi ve yeni nesil yayıncılığı konuşuyoruz.

Dünyanın iletişim düzeni neredeyse baştan aşağı değişti.

Ancak değişmeyen bir şey var:

Hakikat arayışı.

Gazeteciliğin temel amacı, hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın, doğru bilgiyi topluma ulaştırmaktır.

2025 HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

İletişim Şûrası’nın bugünkü yapısına ulaşmasında 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Hazırlık Çalıştayı’nın da önemli bir yeri bulunuyor.

Ben de Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman olarak gazeteci, belgeselci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi kimliğimle bu sürece katıldım.

16 çalışma grubunda 425 katılımcının görüş ve önerileri değerlendirildi.

İletişim fakültesi dekanları, akademisyenler, medya mensupları, uzmanlar, sivil toplum temsilcileri, genç iletişimciler ve sektörün farklı alanlarından isimler bir araya geldi.

Ben de 16. çalışma grubunda görüş ve önerilerimi paylaşma imkânı buldum.

Bu süreç benim için yalnızca bir toplantı değildi.

Yarım asrı geçen meslek hayatım boyunca edindiğim tecrübeleri yeni kuşak iletişimcilerle paylaşmak ve onların dünyasını anlamak açısından da önemli bir tecrübe oldu.

28 TEMMUZ 2026: ANKARA’DA YENİDEN BULUŞMA

Aradan bir yıl geçtikten sonra 28 Temmuz 2026’da Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının davetiyle 2. İletişim Şûrası’nda Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman olarak gazeteci ve belgeselci kimliğimle yer aldım.

Şûranın açılışı Ankara ATO Congresium’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da açılışta önemli değerlendirmelerde bulundu.

İkinci gün ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen oturumlarda iletişimin geleceği farklı boyutlarıyla ele alındı.

Şûranın sonuç bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Ben ise bütün bu gelişmeleri yalnızca bir gazeteci olarak değil, aynı zamanda belgeselci gözüyle takip ettim.

Çünkü belgeselcilik yalnızca görüntü çekmek değildir.

Belgeselcilik aynı zamanda zamanı kayıt altına almaktır.

Bugünün görüntüsü, yarının tarihidir.

Bugün yapılan konuşmalar, tartışmalar, ortaya konulan fikirler ve alınan kararlar da geleceğin iletişim tarihinin belgeleri olacaktır.

DAKTİLODAN YAPAY ZEKÂYA

Mesleğe başladığım yıllarda haberler daktiloda yazılırdı.

Fotoğraflar karanlık odalarda basılır, filmler makaralarla taşınır, haberlerin gazeteye ulaşması için saatler, bazen günler beklenirdi.

Bugün ise dünyanın herhangi bir yerinden birkaç saniye içinde canlı yayın yapılabiliyor.

Bir cep telefonu; fotoğraf makinesinin, kamera ve ses kayıt cihazının, hatta küçük bir haber merkezinin görevini üstlenebiliyor.

Yapay zekâ ise bu dönüşümün yeni aşamasını oluşturuyor.

Haber üretiminden görüntü işlemeye, veri analizinden içerik üretimine kadar iletişim sektörünün bütün alanları yeni bir döneme giriyor.

Ancak burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor:

Teknoloji değişebilir; gazeteciliğin temel ilkeleri değişmemelidir.

Doğruluk…

Güvenilirlik…

Kaynak çeşitliliği…

Yerinde gözlem…

Kamu yararı…

Meslek ahlakı…

Bunlar gazeteciliğin temel taşlarıdır.

ŞÛRADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIK: HAKİKAT

İletişim Şûrası’nın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle üzerinde durduğu konulardan biri hakikat ve dezenformasyon oldu.

Yeni medya araçlarının bilgiye erişimi olağanüstü hızlandırdığını belirten Erdoğan, aynı teknolojilerin insanların düşünme ve olayları değerlendirme biçimlerini de etkileyebildiğine dikkat çekti.

Sosyal medya algoritmaları, yankı odaları, filtre balonları, manipülasyon ve dezenformasyon…

Bugünün iletişim dünyasının en önemli sorunları arasında bunlar bulunuyor.

Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremleri sırasında yaşanan bilgi kirliliği de bu tehlikenin toplum üzerindeki etkilerini açıkça gösterdi.

Burada gazeteciliğe büyük görev düşüyor.

Çünkü bilgi çağında en hızlı olan değil, en doğru olan değerlidir.

Bir haberin saniyeler içerisinde milyonlara ulaşması başarı gibi görülebilir.

Ancak yanlış bilgi milyonlara ulaştığında bunun toplumsal bedeli çok daha ağır olabilir.

DİJİTAL EGEMENLİK VE İLETİŞİM

Şûrada dikkat çeken başlıklardan biri de dijital egemenlik oldu.

Günümüzde ülkelerin gücü artık yalnızca ekonomik, askerî veya siyasi kapasitesiyle ölçülmüyor.

Bilgiyi üretebilmek…

Bilgiyi koruyabilmek…

Kendi hikâyesini dünyaya anlatabilmek…

Kendi teknolojisini geliştirebilmek…

Kendi medya ve iletişim altyapısını kurabilmek de devletlerin gücünün önemli unsurları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kendi iletişim modelimizi biçimlendirmeye devam ediyoruz” yaklaşımı da bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin kendi tarihini, kültürünü, değerlerini ve toplumsal gerçekliğini kendi ürettiği film, dizi, belgesel ve dijital içeriklerle dünyaya anlatması, iletişim açısından olduğu kadar kültürel diplomasi bakımından da önem taşıyor.

BURHANETTİN DURAN’IN VURGUSU: GÜVEN ÜRETEN ÜLKELER

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın konuşmasında benim açımdan dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, geleceğin iletişim dünyasının yalnızca teknoloji üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine yapılan vurgu oldu.

Yapay zekâ, algoritmik yönlendirme, dijital egemenlik, dezenformasyon ve anlatıların gücü…

Bugün iletişim artık yalnızca haber verme aracı değil.

Aynı zamanda devlet kapasitesinin, kamu diplomasisinin ve uluslararası etkinliğin önemli unsurlarından biri.

Duran’ın konuşmasında öne çıkan “geleceğin güçlü ülkeleri yalnızca teknoloji üretenler değil; güven üreten, hakikati savunan ve insanlığa ortak bir ufuk sunabilen ülkeler olacaktır” yaklaşımı, iletişim dünyasının geleceğine ilişkin önemli bir perspektif ortaya

koyuyor.

ŞÛRA SONUÇ BİLDİRGESİNDE GAZETECİLİK

İletişim Şûrası Sonuç Bildirgesi’nde gazetecilik ve medya açısından önemli birçok başlık bulunuyor.

Haber ve içerik üretiminde doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesi…

Yapay zekânın bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanılması…

Medya ve dijital okuryazarlığın geliştirilmesi…

Dezenformasyonla mücadele…

Telif hakları ve dijital etik…

Türkiye Medya Veri Tabanı oluşturulması…

Saha gazeteciliğinin güçlendirilmesi…

Nitelikli haberciliğin desteklenmesi…

Serbest medya çalışanlarının hukuki statüsünün yeniden ele alınması…

Yerel ve geleneksel medyanın ayakta kalabilmesi için destek mekanizmalarının geliştirilmesi…

Bunların her biri medya sektörünün geleceği açısından üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken başlıklar.

Özellikle yerel medyanın güçlendirilmesi konusunu son derece önemli buluyorum.

Çünkü yerel medya yalnızca haber üretmez.

Yerel medya aynı zamanda şehrin hafızasıdır.

Bir ilçenin, bir ilin, bir bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi geçmişini kayıt altına alan en önemli kurumlardan biridir.

AFETLERDE GAZETECİLİK

Şûra sonuç bildirgesinde dikkatimi çeken başlıklardan biri de afet iletişimi oldu.

6 Şubat depremleri bize çok önemli bir gerçeği gösterdi:

Afet sırasında doğru bilgi, bazen enkaz altındaki bir insan kadar hayati öneme sahip olabilir.

Bu nedenle afet dönemlerinde gazetecilerin ve içerik üreticilerinin eğitilmesi, akredite edilmesi ve özellikle afetzedelerin mahremiyetine, travmasına ve insan onuruna saygılı yayıncılık yapılması büyük önem taşıyor.

“İlk paylaşan olma” yarışının yerine “doğru bilgiyi teyit ederek paylaşma” kültürünün yerleşmesi gerekiyor.

Gazetecilikte hız önemlidir.

Ama doğruluk hızdan önce gelir.

BELGESELCİLİK VE TOPLUMSAL HAFIZA

Şûranın benim açımdan ayrıca önem taşıyan bir diğer yönü ise sinema, dizi ve belgesel alanında ortaya konulan hedeflerdi.

Kültürel mirası, aile değerlerini, toplumsal hafızayı ve özgün hikâyeleri yansıtan film, dizi, animasyon ve belgesel üretimlerinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Bu başlık benim için ayrıca anlamlı.

Çünkü yarım asrı geçen gazetecilik hayatımın yanında belgeselcilik de benim için önemli bir yolculuk oldu.

Belgesel, bugünün tanıklığını yarının hafızasına taşır.

Bir görüntünün değerini bazen bugün değil, yıllar sonra anlarız.

Bugün sıradan görünen bir sokak, bir insan, bir fabrika, bir okul, bir köprü, bir köy, bir gelenek veya bir konuşma; yarın büyük bir tarihî belgeye dönüşebilir.

Bu nedenle belgeselcilik yalnızca sanat değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı koruma görevidir.

GENÇ İLETİŞİMCİLER VE YENİ DÖNEM

Şûra boyunca genç iletişimcilerin ilgisini de yakından gözlemledim.

Onlar teknolojinin içine doğdu.

Biz ise teknolojinin dönüşümünü yaşayarak öğrendik.

Biz daktilodan bilgisayara, karanlık odadan dijital fotoğrafa, baskı makinesinden internet gazeteciliğine, televizyon kameralarından cep telefonlarına kadar çok uzun bir yolculuğa tanıklık ettik.

Onlar ise yapay zekâ çağının iletişimcileri olacak.

Bu nedenle yeni kuşaklara sadece teknoloji kullanmayı değil, meslek ahlakını ve iletişim sorumluluğunu da öğretmek gerekiyor.

Çünkü yapay zekâ haber yazabilir.

Görüntü üretebilir.

Ses oluşturabilir.

Belgesel kurgulayabilir.

Fakat insanın vicdanını, meslek sorumluluğunu ve kamu yararı duygusunu teknolojiye bırakmak mümkün değildir.

YARIM ASIRLIK MESLEK HAYATIMDAN GERİYE KALAN

Ankara’daki 2. İletişim Şûrası’nı izlerken zihnim zaman zaman Trabzon’da gazeteciliğe ilk adım attığım yıllara gitti.

Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmiş.

Bugün hâlâ aynı heyecanla gazetecilik yapmaya, yazmaya, araştırmaya, belgesel çekmeye ve ülkemizin geleceğine dair fikirler üretmeye çalışıyorum.

Dünyanın farklı ülkelerinde çok sayıda uluslararası toplantıyı, zirveyi ve medya organizasyonunu takip ettim.

Anadolu’nun farklı şehirlerinden dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan bir meslek yolculuğunun ardından vardığım sonuç şudur:

İletişim değişiyor ama insanın doğru bilgiye duyduğu ihtiyaç değişmiyor.

Teknoloji değişiyor ama hakikatin değeri değişmiyor.

Gazetecilik araçları değişiyor ama kamu yararı sorumluluğu değişmiyor.

ŞÛRA BİR BAŞLANGIÇ OLMALI

İletişim Şûrası’nın en önemli çıktısının yalnızca sonuç bildirgesi olmadığını düşünüyorum.

Asıl önemli olan, bildirgede yer alan hedeflerin bundan sonraki süreçte nasıl hayata geçirileceğidir.

Yerel medyanın geleceği…

Gazetecilerin ekonomik ve sosyal şartları…

Dijital platformların oluşturduğu yeni medya düzeni…

Yapay zekânın gazetecilikte kullanımı…

Dezenformasyonla mücadele…

Afet iletişimi…

İletişim hukuku…

Genç iletişimcilerin eğitimi…

Belgesel ve sinema…

Türkiye’nin uluslararası iletişim kapasitesi…

Bütün bunlar üzerinde daha çok konuşmamız gerekiyor.

Çünkü iletişim artık yalnızca iletişimcilerin meselesi değil.

Devletin, toplumun, ekonominin, kültürün ve geleceğin meselesidir.

SON SÖZ: BUGÜNÜN FİKİRLERİ YARININ TARİHİDİR

İletişim Şûrası benim için 23 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilen bir toplantıdan çok daha fazlası oldu.

2003’te genç bir gazeteci olarak katıldığım ilk şûradan 2025 Hazırlık Çalıştayı’na, oradan 2026’daki 2. İletişim Şûrası’na uzanan süreçte, Türk iletişim dünyasının geçirdiği büyük dönüşümü bizzat yaşayarak gördüm.

Bugün geldiğimiz noktada iletişim artık sadece gazete, radyo ve televizyon değildir.

İletişim; yapay zekâdır.

Dijital platformlardır.

Sosyal medyadır.

Algoritmalardır.

Kamu diplomasisidir.

Uluslararası iletişimdir.

Kültürel diplomasidir.

Belgeseldir.

Ve en önemlisi hakikattir.

Bir Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci olarak şuna inanıyorum:

Bugün çekilen görüntüler, yarının tarihidir.

Bugün yazılan yazılar, yarının arşividir.

Bugün ortaya konulan fikirler ise geleceğin yol haritasıdır.

Bu nedenle 2. İletişim Şûrası’nı, Türkiye’nin iletişim tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum.

Yarım asrı aşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımın tanıklığıyla söyleyebilirim ki;

İletişimin araçları değişir, yöntemleri değişir, teknolojisi değişir.

Ama doğru bilgiye, güvenilir habere ve hakikate duyulan ihtiyaç hiçbir zaman değişmez.

Ve biz gazetecilere düşen en önemli görev de değişmez:

Hakikatin peşinden gitmek, toplumsal hafızayı korumak ve gelecek kuşaklara doğru bir iletişim mirası bırakmak.

Ankara’da 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. İletişim Şûrası’ndan geriye benim için kalan en önemli not budur.

Geçmişten geleceğe iletişimin yolculuğu devam ediyor.

Bizler de bu yolculuğun hem tanıkları hem de kayıt tutanlarıyız.

Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci

İSMAİL KAHRAMAN

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