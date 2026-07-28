Efsaneler anılacak, güreşin kalbi Kocaeli’de atacak

Türk güreşinin efsane isimleri Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge anısına düzenlenen

Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, 40 ülkeden yaklaşık 600 sporcuyu Kocaeli’de buluşturacak. Turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, “Bu organizasyon vefa buluşmasıdır” dedi.

EFSANELERİN ADINA YAKIŞIR TURNUVA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek “Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası” öncesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 31 Temmuz-2 Ağustos

tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyon öncesi Maide Restoran’da gerçekleştirilen basın toplantısında, turnuvanın vizyonu, hedefleri ve hazırlık süreci kamuoyuyla paylaşıldı.

“SPORUN BAŞKENTİ KOCAELİ” VİZYONU YÜKSELİYOR

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda spora ve sporcuya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştiren, bu kapsamda çok sayıda uluslararası organizasyonun kente kazandırılmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi, şimdi de Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası’nda kusursuz bir

organizasyona imza atan Büyükşehir, Türk güreşinin efsane isimlerinin anısına düzenlenecek turnuvada ise 40 ülkeden 600 sporcuyu Kocaeli’de ağırlayacak.

LASMAN TOPLANTISINA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Maide Restoran’da gerçekleştirilen basın toplantısında Türk güreşinin önemli isimleri yer aldı. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın yanı sıra; Kocaeli Gençlik ve Spor İl

Müdürü Gökhan Yavaşer, 9 kez Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, Avrupa şampiyonu ve 4 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Recep Kara, 13 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile çok sayıda eski başpehlivan ve milli sporcu katıldı. Ayrıca Hasan

Gemici’nin oğlu Bülent Gemici ve torunu Sinem Gemici de lansmanı takip etti.

“BU ORGANİZASYON VEFA BULUŞMASIDIR”

Lansmanda turnuvanın tanıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) 2026 faaliyet programında yer alan organizasyonun uluslararası takvim açısından

önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bugün burada sadece bir turnuvanın tanıtımını yapmıyoruz. Aynı zamanda medeniyet tarihimizin köklü mirasına ve Kocaeli’mizin dünya çapındaki iki büyük spor değerine duyduğumuz vefayı ortaya koyuyoruz” dedi.

“GÜREŞ MİLLİ KİMLİĞİMİZİN BİR PARÇASI”

Güreşin yalnızca fiziksel güçten ibaret olmadığını vurgulayan Baraçlı, “Güreş, kendini bilmeyi, “el elden üstündür” anlayışıyla rakibe saygıyı, mertliği ve yalnız kaldığında inancıyla zafere yürümeyi öğretir.

Tarih boyunca farklı medeniyetlerde kahramanlık ve yiğitliğin sembolü kabul edilen bu spor, Türk milleti için adeta milli bir kimlik unsuru haline gelmiştir. Bu spor atalarımızın mukaddes mirası olarak kabul edilen Kırkpınar yağlı güreşlerinden

Cumhuriyet dönemiyle birlikte minder güreşinde serbest ve grekoromen stillerde olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla taçlanmıştır” dedi.

KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ İKİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

Konuşmasında Kocaeli’nin yetiştirdiği iki büyük olimpiyat şampiyonuna da değinen Baraçlı, 1948 Londra Olimpiyatları altın madalyalı Karamürselli Gazanfer Bilge ile 1952 Helsinki Olimpiyatları altın madalyalı Hasan Gemici’nin Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını söyledi. Genel Sekreter Baraçlı, “Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge sadece kazandıkları olimpiyat şampiyonlukları ile değil, Türk güreşine kazandırdıkları değerler, spor ahlakları ve ülkelerine duydukları bağlılık ile de gelecek nesillere ilham veren iki büyük efsanedir” dedi.

“GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sporu dünyaya yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Baraçlı, ücretsiz spor okullarıyla binlerce çocuğun sporla tanıştığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Kağıtspor bünyesinde yapılan çalışmalardan da bahseden Baraçlı, “Türkiye’nin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübümüz bünyesinde verilen nitelikli güreş eğitimleri ile geleceğin şampiyonlarını, yeni Hasan Gemici’lerini

ve Gazanfer Bilge’lerini yetiştirmek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

TÜRK GÜREŞİNİN EFSANELERİ KOCAELİ’NDE BULUŞTU

Genel Sekreter Baraçlı, Türk güreşine katkı sağlayan tüm sporculara teşekkür ederek, başarılarıyla millete yaşattıkları gururdan dolayı kendilerini kutladı. Milli sporcular, bu tür turnuvalarla kendilerine

verilen değerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Toplantıda konuşan Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, “Benim için çok değerli bir hediye oldu. Kocaeli’mizin bu turnuvaya ev sahipliği yapması beni

çok mutlu etti. Başta Tahir Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi. Kocaeli

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise, “Spor şampiyonlarla yaşıyor. Onları yad etmek, isimlerini anmak ve gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Kocaeli spor

kenti. Özellikle güreşte geçmişi çok başarılarla dolu bir şehir. Bu organizasyonla da kent, spora başlayacak gençlere büyük bir rol model olacak” ifadelerini kullandı. Programın sonunda güreşçi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi Ata Karataş tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'ya forma hediye edildi.

40 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 600 SPORCU KATILACAK

31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli’nin spor organizasyonları merkezi kimliğini güçlendirmek ve Türk güreşinin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda

gerçekleştirilecek Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’na yaklaşık 40 ülkeden 600’e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyon, dünya güreş takviminin önemli duraklarından biri olmasının yanı sıra Türkiye’nin

uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

PROGRAM AKIŞI

31 TEMMUZ CUMA

09.00 Eleme müsabakalarının başlangıcı

11.00-16.00 Eleme maçları - Yarı final maçları (57-70-86-8125 Kg Serbest) -(55-67-82-130 Grekoromen)

17.00 Final müsabakaları başlangıcı

19.00 Ödül töreni

01 AĞUSTOS CUMARTESİ

09.00-14.30 Eleme maçları - Yarı final maçları (61-74-92- Kg Serbest) – (60-72-87 Grekoromen)

16.30 Protokolün katılımı ve açılış seremonisi başlangıcı

16.35 Seremoni geçiş töreni

16.40 Seremoni – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

16.42 Protokol konuşmaları ve plaket takdimi

16.56 Hatıra fotoğrafı çekimi

17.00 Final müsabakaları başlangıcı

18.30 Ödül töreni

02 AĞUSTOS 2026 PAZAR

09:00-15:00 Eleme maçları - Yarı final maçları (65-79-97 Kg Serbest) – (63-77-97 Grekoromen)

17:00-19:00 Final maçları

18.30 Ödül Töreni