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Büyükşehir, kuvvetli yağışa karşı hazır

Büyükşehir, kuvvetli yağışa karşı hazır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda kent

Büyükşehir, kuvvetli yağışa karşı hazır

26 Temmuz 2026 Pazar 12:57

TÜM BİRİMLER KOORDİNASYON İÇİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ilimizde beklenen kuvvetli yağış uyarısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi
Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında; altyapı, ulaşım, itfaiye ve saha destek ekiplerinin görev planlamaları tamamlandı. Riskli bölgelerde önlemler alınırken, ekipler ihtiyaç halinde olay noktalarına hızlı müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.

İSU'DAN KAPSAMLI ALTYAPI HAZIRLIĞI
İSU Genel Müdürlüğü, yağış öncesinde kent genelinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2 bin 750 yağmur suyu ızgarası, 2 bin 450 sepet ızgara, 72 atıksu terfi merkezi, 18 yağmur suyu
terfi merkezi ve 8 kesonda bakım ve kontroller tamamlandı. Ayrıca 76 bin 250 metre dere ve menfez temizlenerek yağmur sularının güvenli şekilde tahliyesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de sahadaki çalışmalara destek veriyor.

314 ARAÇ VE 153 TAHLİYE EKİPMANI HAZIR
Kuvvetli yağış süresince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1.200 personelin yanı sıra 314 araç ve iş makinesi ile 153 su tahliye ekipmanını sahada hazır bulunduruyor. Altyapı müdahaleleri ve su tahliye çalışmalarında ekipler ihtiyaç duyulan noktalara hızla yönlendirilecek. Büyükşehir Belediyesi kuvvetli yağış, rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yağmur suyu ızgaralarının çöp, bahçe atığı ve benzeri malzemelerle kapatılmaması gerektiği hatırlatılırken, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekildi.

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