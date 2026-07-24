Kumcağız’da file üstünde kıyasıya rekabet

HERKES İÇİN SPOR PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASI

Birbirinden başarılı organizasyonlarla ‘Sporun Başkenti Kocaeli’de 7’den 70’e tüm vatandaşların renkli bir yaz sezonu geçirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Kumcağız Sahili’nde Herkes İçin Spor Plaj

Voleybolu Turnuvası düzenledi. Kocaeli’nin ‘Mavi Bayrak’ ödüllü Kumcağız Sahili’nde gerçekleştirilen voleybol turnuvası, denizi ve sporu buluştururken mücadele dolu karşılaşmalara sahne oldu. Kumcağız Sahili’ne renk ve heyecan katan turnuvada yarışmacılar

kumların üzerinde voleyboldaki yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Turnuva boyunca sporcular fair-play ruhuyla mücadele ederken, oynanan tüm maçlarda dostluk ve

sporun birleştirici gücü ön plana çıktı.

ERKEKLERDE 60, KADINLARDA 28 TAKIM

Kocaeli’de spora ve sporcuya verdiği kesintisiz destekle kentin spor potansiyelini yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Herkes İçin Spor’ projesi ile 15 yaş üzeri her vatandaşı sporun birleştirici

gücüyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kumcağız Sahili’nde voleybol branşında gerçekleştirilen organizasyona bu yıl spor tutkunu vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Turnuvada takımlar iki kişiden oluşurken erkeklerde 60, kadınlarda ise 28 takım mücadele

etti. Tek set üzerinden eleme usulüyle oynanan maçların sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri turnuvanın sonunda Kocaeli’yi sporun başkenti yapan bu ruhu büyütmeye, sporu hayatın

her alanına yaymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

ERKEKLER KATEGORİSİ

1-

İVK Voleybol

2-

⁠

Tardis

3-

Why Not

KADINLAR KATEGORİSİ

1-

Yaren Ece

2-

Kocaeli Master Girls

3-

Duygu-Azrasu

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