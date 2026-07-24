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Mustafa Karakoç'un Acı Günü

Önceki dönem AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi, Mali Müşavir Mustafa Karakoç'un annesi Yüsebbiye Karakoç (77) , kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Mustafa Karakoç'un Acı Günü

24 Temmuz 2026 Cuma 12:47

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Yüsebbiye Karakoç'un vefatı,
ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset camiasında da üzüntüyle karşılandı.
Merhume Yüsebbiye Karakoç için cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Ahmethacılar
Çerkeşli Camii'nde kılınacak namazın ardından  köy mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

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