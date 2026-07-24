Mustafa Karakoç'un Acı Günü

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Yüsebbiye Karakoç'un vefatı,

ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Merhume Yüsebbiye Karakoç için cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Ahmethacılar

Çerkeşli Camii'nde kılınacak namazın ardından köy mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.