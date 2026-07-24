Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Yüsebbiye Karakoç'un vefatı,
ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset camiasında da üzüntüyle karşılandı.
Merhume Yüsebbiye Karakoç için cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Ahmethacılar
Çerkeşli Camii'nde kılınacak namazın ardından köy mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.
Mustafa Karakoç'un Acı Günü
Önceki dönem AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi, Mali Müşavir Mustafa Karakoç'un annesi Yüsebbiye Karakoç (77) , kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Yüsebbiye Karakoç'un vefatı,