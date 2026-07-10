Lavanta kokuları eşliğinde hasat yaptılar

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin katılımıyla düzenlenen programa çok sayıda ilçe sakini de eşlik etti. Doğanın güzellikleri ve lavantaların hoş kokusuyla buluşan Çayırovalılar, Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde düzenlenen hasat şenliğinde hem hasat yaptı hem de morun en güzel tonları arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Şenlikte konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu yıl şenliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin toprakla buluşması için çalışmalar yapıyoruz. Sadece çocuklarımız için değil, Çayırova’da yaşayan tüm kardeşlerimizin burada istedikleri kadar vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Lavantalar çok güzel kokuyor ve güzel görünüyor. Lavantanın da çok faydaları var. Bizler de Çayırovalı kardeşlerimizin burada hep birlikte hasat yapmalarını istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Çayırova’mızın daha yeşil, daha yaşanabilir olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından alanda bulunan protokol üyeleri ve yüzlerce Çayırovalı hep birlikte lavanta hasadı gerçekleştirdi. Eşsiz görüntüleri ve kokularıyla insanları büyüleyen lavanta bahçesinde fotoğraf çekilip anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyen Çayırovalılar, bu güzel etkinlik için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.