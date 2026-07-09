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ASLANTAŞ, TÜRK METAL SENDİKASI GEBZE 1 NO'LU ŞUBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

ÇALIŞMA HAYATI VE SANAYİNİN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Türk Metal Sendikası Gebze 1 No'lu Şubesi'ni ziyaret e

ASLANTAŞ, TÜRK METAL SENDİKASI GEBZE 1 NO'LU ŞUBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

09 Temmuz 2026 Perşembe 22:25

Gerçekleştirilen ziyarette; bölgemiz sanayisinin mevcut durumu, çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler, üretim, istihdam ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Programda ayrıca sanayinin sürdürülebilir büyümesi, iş dünyasının
beklentileri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

ASLANTAŞ: "ÜRETİMİN GÜCÜ, ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİYLE DAHA DA ARTACAK"
Programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Gebze'nin Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi; üretimin, istihdamın ve nitelikli iş gücünün güçlendirilmesiyle mümkündür. İş dünyamızın tüm paydaşlarıyla kurduğumuz diyalog ve iş birliğini önemsiyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimizin üretim gücünü artıracak,
çalışma hayatına katkı sağlayacak ve bölgemizin ekonomik gelişimini destekleyecek her türlü ortak çalışmanın içerisinde olmaya devam edeceğiz."
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından iyi niyet temennileriyle sona erdi.

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